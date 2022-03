Johnson vil samle FN's Sikkerhedsråd efter atomkraftværk-angreb

Den britiske premierminister, Boris Johnson, beskylder Ruslands præsident, Vladimir Putin, for at sætte hele Europa i fare efter et angreb mod et ukrainsk atomkraftværk.

- Premierministeren mener, at de hensynsløse handlinger fra præsident Putin nu direkte kan true sikkerheden i hele Europa, står der i en udtalelse fra regeringskontoret i Downing Street natten til fredag dansk tid.

Som følge heraf vil Johnson indkalde til et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd, oplyses det videre.

En del af det ukrainske atomkraftværk Zaporizjzja brød natten til fredag i brand under angreb fra russiske styrker.

Der er ifølge ukrainske myndigheder ikke registreret ændringer i den radioaktive stråling i området.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, anklager Rusland for at ty til det, han kalder 'atomterror'.

Ifølge Zelenskij lader det til, at Rusland ønsker at 'gentage' Tjernobyl-katastrofen.

- Intet andet land end Rusland har nogensinde åbnet ild mod atomreaktorer. Dette er første gang i vores historie - i menneskets historie, siger Zelenskij i en video.

- Terroriststaten gør nu brug af atomterror, tilføjer han.

Tjernobyl ligger stik nord for den ukrainske hovedstad, Kiev, ganske tæt ved grænsen til Hviderusland.

I 1986 nedsmeltede atomkraftværket ved byen efter en række fejl begået af de ansvarlige for værket.

Det førte til markante radioaktive udslip, der spredte sig over et større område, inklusive dele af Sverige og Finland.

Området ligger fortsat øde hen, og der er efterfølgende bygget en større betonkonstruktion over den nedsmeltede reaktor for at begrænse den radioaktive stråling.