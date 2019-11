Jonas vækket af missilbrag

Da Jonas Nielsen tirsdag morgen slog øjnene op fra sengen i sin lejlighed i den israelske storby Tel Aviv, var noget ikke som det plejede.

Normalt plejer fly jævnligt at pacere tæt over lejligheden, men denne gang lød det anderledes.

- Jeg troede bare, at det var, der fly fløj til lufthavnen. Men det gik ret hurtigt op for mig, at det ikke var et fly, siger den 26-årige udvekslingsstuderende på en telefonforbindelse til Ekstra Bladet.

- Lyden var helt anderledes og lød højere. Man kunne høre, at det stoppede med et brag.

To missiler

Det, han netop havde hørt, var to missiler, der var blevet skudt ned af missilskjoldet, samtidig med at luftalarmen hylede i millionbyen.

- I løbet af 10-15 sekunder gik det op for mig, at det var luftalarmer.

- Da jeg kunne høre min roomie gå meget hurtig gennem lejligheden, tænkte jeg, at der var noget, som det ikke skulle være, fortæller han videre.

Sirenerne lød i Tel Aviv, da et muligt raketangreb var på vej. Her bliver raketter skudt afsted fra Gaza. Foto: Bashar Taleb/Ritzau Scanpix

Kort efter fik Jonas Nielsen en mail fra Tel Aviv University om, at alt undervisning var aflyst, og i beskeden vedlagde de en sikkerhedsvejledning til, hvad man skal gøre, hvis luftalarmerne lyder igen.

- Fra man hører luftalarmen, har man alt imellem halvandet minut og tre minutter til at komme i sikkerhed, forklarer Jonas Nielsen om mailen fra universitetet.

Alle skoler i hele det centrale Israel holdes tirsdag lukket, mens folk opfordres til at holde fri fra arbejde.

- Ingen panikker

Selv om byen er i højeste alarmberedskab, og folk bliver bedt om at blive inde, så beskriver den unge dansker situation som rolig, om end morgen var mere dramatisk end normalt.

- Jeg er ikke bange, men bliver selvfølgelig ved med at holde øje med, hvad der sker.

- Der er meget stille, og der er ingen, der panikker her.

Udenrigsministeriets Borgerservice opfordrer danskere i byen til at følge myndighedernes anvisning og til at søge mod sikkerhedsrum, hvis alarmen lyder igen.

ISRAEL: Israel ramt af raketangreb fra Gaza tidligt den 12. november. Det sydlige og centrale Israel ramt, inklusiv Tel Aviv. Følg myndighedernes anvisninger og søg sikkerhedsrum ved luftalarm. Efter sirenen, bliv i sikkerhedsrummet i ti minutter. — Udenrigsministeriets Borgerservice (@UMBorgerservice) November 12, 2019

Israelsk drab

Et Israelsk drab på en feltkommandør for den militante palæstinensiske milits Islamisk Jihad har gjort dem palæstinenserne rasende, hvilket fået dem til at sende raketter ind over storbyen Tel Aviv samt andre israelske byer.

Folk samles rundt om feltkommandøren Baha Abu Al-Attas hjem. Han blev dræbt i Gaza. Foto: Mohammed Salem

Feltkommandøren er beskyldt for at stå bag en række angreb på tværs af grænsen for nylig med raketter, droner og snigskytter.

Den israelske hær forventer, at der i de kommende dage vil være kampe i området omkring og i Gaza.

Tel Aviv og Gaza ligger cirka 70 kilometer fra hinanden.