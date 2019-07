Jordskælv rammer europæisk turist-hovedstad: En lettere tilskadekommen

Grækenland har været udsat for et jordskælv fredag, oplyser flere nyhedsbureauer

Et jordskælv med en styrke på 5,1 er registreret 22 kilometer nordvest for den græske hovedstad, Athen.

Det oplyser Det Geologiske Institut i Athen til nyhedsbureauet AP kort før klokken 13.30 fredag dansk tid.

Skælvet kunne mærkes i hovedstaden, hvor folk løb ud af bygninger og ud på gaden. Der er sidenhen meldinger fra instituttet om, at der har været syv efterskælv, hvor det kraftigste havde en styrke på 3,1. Det skriver CNN.

Så voldsomt var jordskælvet. Video: AP

Umiddelbart efter jordskælvet er der ingen meldinger om skader på hverken personer eller bygninger, men græske medier melder om, at en enkelt turist skulle være let tilskadekommen. Det skulle dog ikke have været på grund af selve jordskælvet, men i forbindelse med at hun blev ramt af en bil, da hun flygtede fra sit hjem. Hun skulle være blevet kørt på hospitalet. Det skriver CNN Greece.

To ubeboede bygninger skulle være kollapset, men der er ikke meldinger om, at der skulle være nogen, der er kommet til skade.

Jordskælvet resulterede i kortvarigt strømsvigt flere steder, og brandvæsenet har meldt om personer, der sidder fast i elevatorer rundt omkring.

Det britiske medie BBC citerer et lokalt medie for, at jordskælvet skulle have været ekstra voldsomt i det centrale Athen. Der skulle også være meldinger om, at brandfolk har fået reddet flere mennesker ud fra elevatorer efter strømafbrydelsen.

Ellers vides det endnu ikke, hvad omfanget af skaderne er. Nedenfor kan du se billeder fra den dramatiske dag i den græske hovedstad.

Jordskælvet var voldsomt nok til at have bøjet korset på toppen af Pantanassakirken.

Det er ikke sjældent, at Grækenland oplever jordskælv, skriver nyhedsbureauet AFP. Men det er sjældent, at det fører skader med sig.

I juli 2017 mistede to personer livet, da et jordskælv med en styrke på 6,7 ramte øen Kos i Det Ægæiske Hav.

For 20 år siden, i 1999, omkom 143 personer i Athen og i området, der ligger nordvest for hovedstaden under et skælv med en styrke på 5,9, skriver AFP.

En professor i seismologi ved Aristoteles-universitetet i Thessaloniki ved navn Kostas Papazachos bemærkede, at jordskælvet kom fra det samme fokusområde, som det jordskælv i 1999. Det siger han til CNN Greece.

