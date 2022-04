Jordskælv rammer Filippinerne kort tid efter dødelig storm

Et jordskælv med en beregnet styrke på 6,0 har ramt Mindanao i den sydlige del af Filippinerne.

Det oplyser Det Europæiske Seismologiske Center for Middelhavet (EMSC) natten til tirsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er foreløbig ingen oplysninger om dødsfald eller materielle ødelæggelser.

Mindanao er Filippinernes næststørste ø med et areal cirka det dobbelte af Danmarks og hjem for over 20 millioner mennesker.

Jordskælv er hyppige i Filippinerne, som ikke er ukendt med naturkatastrofer udløst af jordskælv, tyfoner eller vulkanudbrud.

For under to uger siden trak en tropisk storm ind over landet. Uvejret kostede over 130 personer livet og fordrev flere end 200.000 mennesker fra deres hjem.

Årligt trækker i gennemsnit 20 kraftige storme ind over Filippinerne.

I december buldrede en supertyfon ind over landet. Over 400 omkom og tyfonen trak et spor af ødelæggelse efter sig i form af ødelagte hospitaler, huse, landbrug og fiskerbåde.