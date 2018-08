Jordskælvsramt ø i Indonesien rammes af nyt stort skælv

Et jordskælv målt til 7,0 har ramt et område nord for den indonesiske ø Lombok, oplyser USA's geologiske Tjeneste (USGS).

Skælvet havde sit udgangspunkt i ti kilometers dybde ifølge Indonesiens meteorologiske tjeneste. Der fulgte to efterskælv.

Det er det andet store jordskælv ved Lombok inden for en uge.

Et tsunamivarsel blev lidt over halvanden time senere tilbagekaldt af myndighederne for både Lombok og Bali.

Der er ikke umiddelbart oplysninger om tilskadekomne. Men de indonesiske myndigheder vil ikke udelukke, at jordskælvet har forårsaget ødelæggelser.

Foto: Ritzau Scanpix

Større ødelæggelser

Myndighederne tror, der kan være større ødelæggelser i hovedbyen Mataram.

- Alle løb straks ud af deres hjem, alle var i panik, fortæller en beboer i Mataram.

En anden beboer fortæller, at strømmen gik, og at patienter måtte flyttes fra byens hospital.

Et jordskælv ramte sidste søndag Lombok. Det havde en styrke på 6,4 ifølge USGS.

14 mennesker mistede livet ved skælvet, og over 1000 huse blev helt eller delvist ødelagt af rystelserne.

Lombok ligger lige over for den populære ferieø Bali. Her kunne søndagens rystelser også mærkes.

Foto: Ritzau Scanpix

'Hvad foregår der?'

Lige som Bali er Lombok kendt for sine meget fine strande og bjerge. På begge øer må hoteller og andre bygninger ikke være højere end kokospalmer, skriver AP.

På Bali opholder blandt andre Ekstra Bladets journalist Maja Grønholdt sig netop nu. Hun mærkede kraftige rystelser, da hun og hendes kæreste opholdt sig på deres hotelværelse i Canggu søndag aften lokal tid.

- Vi er helt okay, men det mærkedes ret kraftigt. Vi bor i en ret ny bygning, fortæller journalisten, som sad og tissede, da bygningen begyndte at bevæge sig.

- Vi troede først, det var vinden, men så begyndte hele bygningen at ryste. Jeg råbte til min kæreste: 'Hvad foregår der'.

Foto: Ritzau Scanpix

Vandet skvulpede i poolen

Parret og en række andre hotelgæster skyndte sig udenfor til poolen.

- Her skvulpede vandet op, og det hele rystede i ret lang tid, siger Maja Grønholdt.

Hun har fra lokale hørt fra lokale, at jordskælvet har smadret et par indkøbscentre og en parkeringskælder.

Journalisten forsøger at holde sig orienteret om situationen på diverse Facebook-grupper, hvor flere fastboende udlændinge skriver, at det er det kraftigste, de har mærket, mens de har boet på øen.

- Der er ikke som sådan udsendt et tsunamivarsel, så vi er faktisk på vej ned til vandet at spise lige nu. Jeg ved ikke, om det er helt idiotisk, siger journalisten, som tilføjer, at hun og kæresten ovenpå jordskælvet var rystede, men det går bedre nu.

- Adrenalinen pumpede rundt i kroppen, og vi rystede.

Maja Grønholdts tyske venner befandt sig i lufthavnen, da jordskælvet ramte.

Panik i lufthavnen

- De sagde der gik panik i alle og folk spurtede ud af lufthavnen, fortæller hun.

Jan B. befinder sig også på Bali.

'Her var der store rystelser. Vandet i poolen bølgede og huset rystede ganske meget', skriver han til Ekstra Bladet.

Han har af lokalbefolkningen ladet sig fortælle, at jordskælvet på Bali har fået broer til at styrte sammen og biler til at køre i grøften.

I forbindelse med jordskælvet sidste søndag skrev Udenrigsministeriet i sin rejsevejledning, at danskere på Lombok skal holde sig orienterede gennem hotel og rejseselskab, følge de lokale myndigheders råd og vejledninger.