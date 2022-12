Jordskred dræber otte personer

Mindst ni personer har mistet livet i et jordskred, mens de lå og sov på en campingplads i Malaysia natten til fredag lokal tid.

Det oplyser landets myndigheder.

Redningshold er fredag formiddag i gang med at lede efter 25 personer, der fortsat er savnet efter jordskreddet.

Flere end 90 personer blev fanget i jordskreddet, og 60 af dem er blevet fundet uskadte. Udover de ni døde er syv personer kommet til skade.

Alle de omkomne er fra Malaysia, og en af dem er et barn på omkring fem år, siger Suffian Abdullah, der er distriktspolitichef.

Næsten 400 personer fra forskellige myndigheder deltager i redningsarbejdet fredag.

Jordskreddet skete i udkanten af landets hovedstad, Kuala Lumpur, omkring klokken tre natten til fredag.

Skreddet skete på en vejside tæt på en gård, der har campingfaciliteter, i et bjergrigt område, der hedder Genting.

Området er populært på grund af ferieresorter og smuk natur.

Det vurderes, at skreddet er sket fra en højde på omkring 30 meter over lejrpladsen, og at det dækker et område på omkring 0,4 hektar. Det siger Norazam Khamis, der er direktør i brandtjenesten.

Det er i den malaysiske delstat Selangor, at skreddet er sket. Delstaten er landets mest velstillede.

Der har før været jordskred i staten, og det er ofte rydning af skov og landskabsetablering, der har været årsagen.

Det er regnsæson i regionen i øjeblikket, men der er ikke blevet registreret voldsom regn eller jordskælv i regionen natten til fredag.

For omkring et år siden blev omkring 21.000 personer fordrevet på grund af oversvømmelser fra skybrud i syv af Malaysias 13 delstater.

Og selv om det er normalt med meget regn på denne tid af året, var landets premierminister sidste år overrasket over mængden.

- Der er på en dag faldet lige så meget regn, som der normalt falder på en måned, sagde han.

Malaysia, som har op mod 34 millioner indbyggere, er delt i en vestlig del på den malaysiske halvø og en østlig del på Borneo.

Malaysias værste oversvømmelse i årtier skete i 2014, da omkring 118.000 mennesker måtte flygte fra deres hjem.