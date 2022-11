Journalist bag missil-historie fyret

Tirsdag i sidste uge havde nyhedsbureauet AP nær igangsat tredje verdenskrig, da de bragte en historie om, at et missil affyret fra Rusland havde ramt Nato-landet Polen, hvor det havde dræbt to personer.

Senere har det vist sig, at missilet rigtigt nok var produceret i Rusland, men at det højst sandsynligt var affyret fra Ukraine og havde til formål at skyde et russisk missil ned, som AP senere tilføjede til historien.

AP-journalisten bag den oprindelige historie, James LaPorta, blev i går fyret. Det skriver flere internationale medier, herunder Daily Beast og Washington Post.

Det er endnu ikke bekræftet fra officielt hold, hvor missilet blev affyret fra.

Brød reglerne

Nyhedsbureauet AP har - ligesom mange andre medier - en regel om brug af anonyme kilder; nemlig at mindst to uafhængige kilder skal bekræfte det samme.

I det her tilfælde skete det ikke, da James LaPorta kun havde forhørt sig hos en enkelt person fra de amerikanske efterretningsmyndigheder.

Den eneste undtagelse man finder hos AP er, hvis 'materiale kommer fra en autoritet, som videregiver så detaljeret information, at der ingen tvivl er om dets rigtighed'.

Det har tilsyneladende ikke været tilfældet her, eftersom AP dagen efter trak historien tilbage.

Ifølge Daily Beast vides det ikke, om historien har haft konsekvenser for LaPortas redaktør.

Igangsatte kaos

Historien spredte sig som en steppebrand i stort set alle internationale medier - herunder Ekstra Bladet.

Flere eksperter var ude med vurderinger på, hvad det kunne betyde, hvis det viste sig at være et missil affyret fra Rusland, og der blev også spekuleret i, hvorvidt Natos artikel 5 - musketéreden - kunne aktiveres.

Både estiske og lettiske myndigheder var hurtige til at fordømme Rusland for angrebet, og Polen indkaldte til et krisemøde, da nyheden kom frem.

Fungerende udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kaldte oplysningerne for stærkt bekymrende, og fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) kaldte Nato for 'mere samlet end nogensinde' ovenpå AP-historien.