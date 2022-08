Journalist blev udsat for Talibans rædsler: - Det er dagligdag

Den dansk-afghanske journalist Ahmad Walid Rashidi blev fængslet og udsat for rædsler af Taliban. Det skete under en opgave for danske medier i Afghanistan

I starten af august blev den dansk-afghanske journalist Ahmad Walid Rashidi udsat for dødstrusler, tæsk og frihedsberøvelse af Taliban i Afghanistan på baggrund af falske anklager.

I fængslet blev han udsat for fysisk og psykisk terror, men han er langt fra ene om at have disse rædsler med i bagagen.

Det fortæller han til Ekstra Bladet, da han sidder i lufthavnen på vej til Danmark.

Al-Queda-leders død

Ahmad Walid Rashidi havde for første gang - siden Talibans fuldstændige magtovertagelse i Afghanistan - rejst rundt og dækket den sikkerhedspolitiske situation over flere måneder.

Han har nemlig et ønske om at stille talibanerne til ansvar for deres handlinger og stille kritiske spørgsmål til, hvilken politik de vil føre i et land - som ifølge ham - har fået 'frarøvet sin sjæl'.

Det var også i denne forbindelse, han kom på en opgave for TV 2 og Ekstra Bladet, som endte med en fængsling.

- De ville have dækket angrebet på Al Queda-lederen, Ayman al-Zawahiri, som ikke var en let opgave. Flere og flere journalister er forsvundet i Afghanistan, og det er generelt svært at få lov til at dække, hvad der sker i landet, fortæller han.

Derfor havde han alle papirer i orden og sørgede for at følge lovgivningen til punkt og prikke.

Her bliver journalisten Ahmad Walid Rashidi interviewet i Afghanistan. Privatfoto.

Men da han og en afghansk kollega ville spørge om tilladelse til at dække drabet i hovedstaden Kabul, blev de konfronteret med modviljen mod deres virke som journalister.

- Min kollega fik at vide, at vi ikke skulle komme igen, hvis vores forældre ikke skulle finde vores lig.

Det ville Ahmad Walid Rashidi ikke gå med til og gik derfor til Taliban for at forklare situationen.

- Vi fik at vide, at vi ikke måtte filme, men at vi kunne tage billeder.

Banket

Ahmad Walid Rashidi og kollegaen kom efterfølgende frem til 'green zone', som er et tæt bevogtet område i hovedstaden, og de var dermed et skridt nærmere på at dække drabet.

- Vi nåede dårligt nok at sige hej, før jeg fik peget en AK-47 mod mig, og da vi ville stille spørgsmål, fik vi bank.

Ahmad Walid Rashidi og kollegaen fik herefter bind for øjnene og bundet deres fødder.

- Og så forsvandt vi.

Journalist Ahmad Walid Rashidi har dækket Afghanistan i omkring 20 år. Privatfoto.

Råb og skrig

De to kolleger forsvandt ind i en bil, og i løbet af køreturen fik de at vide, at de var på vej i fængsel.

De blev beskyldt for at være ansvarlige for droneangrebet på lederen af Al-Queda og for at bevæge sig ind i en forbudt zone uden tilladelse.

Ifølge dem blev de kørt hen til en gammel militærbase, hvor de daværende soveværelser med toilet og bad er blevet lavet om til fængselsceller.

- Forholdene var relativt okay, bortset fra den psykiske terror, som blev påført en, og de konstante skrig man kunne høre fra de andre celler, fortæller Ahmad Walid Rashidi.

Inden de to journalister nåede til militærbasen, fik hans kollega brækket to fingre. Selv fik han stukket et våben i panden, og der blev uddelt tæsk, som udløste både råb og gråd.

- Vi blev efterladt i ti timer, hvor vi var bundet på hænderne. Undervejs fik jeg tæsk, da jeg ikke kunne give adgang til min telefon. Herefter blev jeg sat i en celle, hvor jeg sad i tre dage.

Uoverskuelige konsekvenser

I fængslet tænkte Ahmad Walid Rashidi mindre på sit eget liv, men i høj grad på, hvad der ville ske med hans kollega, og hvilke uoverskuelige konsekvenser det ville få, hvis talibanerne fik adgang til hans telefon med fortrolige interviews.

- Jeg har siddet i fængsel før hos Islamisk Stat. Jeg vidste godt, at jeg ville komme ud igen, hvis de bare havde anholdt mig for det, de beskyldte mig for.

- Men jeg var hamrende bange for at sætte mine kilders liv i fare og allermest bange for, hvordan min afghanske kollega ville blive behandlet i fængslet. Afghanerne bliver angiveligt behandlet værst, og som journalist i Afghanistan gambler du med dit liv.

De to journalistkolleger prøvede ihærdigt at råbe til og opløfte hinanden, men hvad Ahmad Walid Rashidi ikke vidste, var, at kollegaen fik tæsk og pisk med ledninger inde på militærbasen.

Ahmad Walid Rashidi har i forbindelse med sit arbejde i Afghanistan mødt afghanere, modstandsfolk og talibanere. Her ses han med Talibans talsmand, Zabiullah Mujahid. Privatfoto.

Ingen hold i anklagerne

Efter tre dage i fængsel kom Ahmad Walid Rashidi endelig ud, for der var ingen hold i anklagerne mod ham.

- Mine venner græd, for ingen vidste, hvor jeg havde været henne.

I kulissen havde TV 2, Ekstra Bladet, Global Nyt og FN og de afghanske myndigheder arbejdet på at finde frem til ham og få ham væk fra fængslet.

Men selvom det lykkedes, var han ikke parat til at forlade området med det samme.

- Jeg ville have min kollega med mig. Det var meget vigtigt.

- Da jeg henvendte mig, blev jeg slået, hvortil der blev sagt: 'hvor skal du hen? Du skal sådan set også dø'.

Ahmad Walid Rashidi blev kørt ud mod lufthavnen uden sin kollega, men efter større protest blev han endelig forsikret om, at han nok skulle blive genforenet med ham - og efter en time kom han ud.

Inden de to blev sluppet ud i det fri, fik de salve og bind på sårene.

- Det var ikke en mulighed at sige nej, så fik man tæsk.

Det er en måde, hvorpå Taliban kan opretholde et narrativ om en fredelig bevægelse udadtil, forklarer Ahmad Walid Rashidi.

Ahmad Walid Rashidi vil gerne tilbage til Afghanistan, så hurtigt som det kan lade sig gøre. Privatfoto.

Vil tilbage med det samme

Den dansk-afghanske journalist er nu tilbage på dansk jord, men på trods af den hårde behandling, har han kun én ting i sinde - at komme tilbage til Afghanistan.

- Min lidelse overgår ikke afghanernes. Det er dagligdag for dem.

- Vi (journalister, red.) skal ikke kun dække fødevaremangel og kvinderettigheder. Vi skal stille os kritiske over for Taliban, nu hvor de har magten.

Men før turen atter går tilbage, skal Ahmad Walid Rashidi have tjekket sin benprotese, og om han eventuelt har fået en hjernerystelse efter den voldsomme behandling i fængslet.

- Hvis ikke, der er sket noget alvorligt, er planen at rejse tilbage om en uge eller to.

- Jeg synes, vi skylder afghanerne al den opmærksomhed, de kan få.