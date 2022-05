Journalist fra Al Jazeera dræbt på Vestbredden

En journalist fra det arabiske medie Al Jazeera har onsdag mistet livet på Vestbredden.

Al Jazeera siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at journalisten er blevet dræbt af israelske soldater.

En palæstinensisk embedsmand siger, at journalisten ved navn Shireen Abu Akleh blev 'snigmyrdet' af israelske soldater, mens hun dækkede en militærrazzia i byen Jenin.

Det palæstinensiske selvstyres sundhedsministerium har bekræftet Shireen Abu Aklehs død. Ministeriet oplyser, at endnu en journalist ved navn Ali Samodi er såret.

Det israelske militær siger ifølge Reuters i en udtalelse, at israelske styrker havde skudt tilbage, efter at de var kommet under 'massiv beskydning' i Jenin.

Militæret tilføjer, at 'det er sandsynligt, og at det undersøges, at journalister kan være blevet ramt - muligvis af bevæbnede palæstinensere'.

Jenin ligger på den nordlige del af Vestbredden. Der har den seneste tid været flere militærrazziaer i byen på grund af stigende vold ifølge Reuters.

En fotograf fra nyhedsbureauet AFP siger ifølge nyhedsbureauet, at 51-årige Shireen Abu Akleh, der var en erfaren journalist, blev skudt i hovedet af de israelske soldater.

Al Jazeera var Shireen Abu Aklehs arbejdsplads frem til hendes død.

Mediet skriver, at hun blev indlagt på hospitalet i kritisk tilstand efter at være blevet ramt af skud, og at hun ifølge det palæstinensiske sundhedsministerium blev erklæret død på hospitalet.

Nida Ibrahim, korrespondent for Al Jazeera på Vestbredden, siger, at videoer af hændelserne viser, at Shireen Abu Akleh blev skudt i hovedet, mens hun dækkede begivenheder i Jenin.

- Dette er et chok for de journalister, der har arbejdet sammen med hende, siger Nida Ibrahim til Al Jazeera.