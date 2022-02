Jysk-butik angrebet i Ukraine

En af den danske kædes butikker i Ukraine står torsdag i flammer efter et angreb

De russiske styrker nærmer sig den ukrainske hovedstad, Kiev.

Flere steder har man gennem fredagen hørt eksplosioner i og omkring hovedstaden. Et af de steder, som har været udsat for voldsomme angreb, er forstaden Hostomel i det nordvestlige Kiev.

Her ses sort røg og flammer fredag komme ud af Jysk's butik i bydelen, viser en video, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af.

Ingen tilskadekomne

Hos den danske detailkoncern bekræfter kommunikationschef Rune Jungerg Pedersen, at butikken har været udsat for et angreb:

- Det er korrekt. Det er en af vores nyere butikker i en forstad til Kiev. Vi kender ikke til butikkens tilstand, men vi ved, at der i hvert fald ikke var nogen medarbejdere i den.

Jysk besluttede torsdag morgen midlertidigt at lukke sine butikker i Ukraine.

- Det er heldigvis 'bare' en butik, og det gør os jo ekstra glade for den beslutning, vi tog allerede i går morges. Det havde været helt ubærligt, hvis der havde været folk på arbejde, siger kommunikationschefen.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Flere følger trop

Jysk har i alt 86 butikker i Ukraine. De holder nu alle sammen dørene lukket i en periode.

Også andre danske selskaber har reageret på det angreb mod Ukraine, som Rusland indledte natten til torsdag.

På grund af situationen har Carlsberg lukket flere af sine bryggerier i Ukraine. Også malingkoncernen Flügger har lukket ned for alle aktiviteter i landet.

Dertil har logistikselskabet DSV sendt alle sine ansatte i Ukraine hjem med løn for både februar og marts.

På verdensplan har Jysk 3140 butikker i 50 lande. Lukningen af de 86 butikker i Ukraine er derfor kun en mindre del af kædens samlede aktiviteter.

Jysk har også 13 butikker i Rusland, hvor den første butik åbnede i 2020.