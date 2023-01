Kæmpe eksport-boom: Undgår Rusland-sanktioner

Nok er der sanktioner mod Rusland, men via nabolande som Kasakhstan er det muligt at eksportere uden om sanktioner

Kasakhstan er blevet et mekka for selskaber, der i jagten på mammon vil sælge varer til præsident Vladimir Putins Rusland.

En russisk forretningsmand har åbent fortalt til det anerkendte medie The Guardian, hvordan han køber det spanske tøjmærke Zara gennem en mellemhandler i Kasakhstan og derfra importerer det til Rusland, og i oktober kunne dagbladet Børsen fortælle, hvordan de danske eksporttal til landet er eksploderet, ligesom eksporten til andre nabolande til Rusland er steget markant.

Kim B. Olsen forsker i sanktioner mod Rusland ved Dansk Institut for Internationale Studier, og han fortalte til Børsen, at han kender til konsulenter, der hjælper med at undgå sanktionerne.

- Jeg har set Powerpoint-præsentationer, hvor det i detaljer gennemgås, hvordan de her sanktioner kan blive brudt. Grundlæggende handler det om at forfalske toldpapirerne, så den endelige destination sløres. Dermed bliver det svært at kontrollere.

Kun moralen er en stopklods

Ekstra Bladet har ligeledes fået tallene, hvor der seks måneder efter krigens begyndelse bliver eksporteret for 232 millioner kroner til Kasakhstan mod 187,5 millioner kroner i de seks måneder før krigen. I alt er eksporten steget med 1,2 milliarder kroner til disse risikolande efter krigens udbrud.

Lektor Jens Ladefoged Mortensen underviser i internationale forhold på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, og han fortæller, at der er flere eksempler på tendensen.

- Når andre produkter - og det er især teknologi, der kan bruges til våben - har så skrappe sanktioner, så er der et udvidet ansvar for sælger og producent. Men det er noget andet med tøj og luksusprodukter.

- Alle de ting, som vi fra Europa har forsøgt at sikre, ikke kommer ind i Rusland; der er mange eksempler på, at det havner i Rusland. Og det er helt legitimt, siger han.

Kasakhstan er ikke en del af EU, og dermed har landet ikke indført de samme sanktioner mod Rusland, som EU har. På den måde kan landet helt legalt bruges som mellemstation til det Russiske marked.

Tværtimod er Kasakhstan sammen med blandt andet Armenien og Hviderusland sammen med Rusland en del af handelsunionen Eurasian Economic Union.

Hvad kan man gøre?

Jens Ladefoged Mortensen fortæller, at det bliver vurderet for omfangsrigt, hvis EU skal sanktionere en lang række lande rundt om Rusland.

- VI har ikke nogen sanktion mod det endnu, så det er helt legitimt.

Er det et ønske fra nogle forhandlere om, at man ikke vil opgive Rusland, og man så bruger eksempelvis Kasakhstan. Eller er det i højere grad folk i Rusland, der køber op, fordi de kan tjene på at parallelimportere produkterne?

- Den første mistanke ... ja, den skal så bevises. Men at der er nogen, som køber varerne, og så sælger de det videre med en avance, hvor det så bliver dyrere for russerne. Hvad kan man gøre ved det?, siger Jens Ladefoged Mortensen.