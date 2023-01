Kæmpe protest: Premierminister i modvind

Omkring 80.000 mennesker gik lørdag på gaden i den israelske storby Tel Aviv for at protestere over den retsreform, som premierminister Benjamin Netanyahus regering har foreslået.

Der foregik også lignende demonstrationer i to andre storbyer. Her dukkede flere tusinde også op. Det rapporterer israelske medier.

En af de demonstrationer foregik ifølge nyhedsbureauet AFP ved premierministerens hjem i Jerusalem.

Foto: Ronen Zvulun/Ritzau Scanpix

Ifølge Benjamin Netanyahu er det nødvendigt med en reform af domstolene, så der kan komme en bedre balance mellem parlamentet og domstolene.

Men kritikere mener, at reformen ville ødelægge domstolenes uafhængighed og fostre korruption.

De mener også, at det kan true Israels domstoles troværdighed i udlandet.

Ifølge AFP trodsede demonstranterne et regnvejr i Tel Aviv. Journalister fra mediet så blandt andet skilte, hvor der stod 'skammens regering', på et andet stod der 'vælt diktatoren'.

Der var også enkelte palæstinensiske flag ved demonstrationen.

En af reformens kritikere er formanden for Israels højesteret, Esther Hayut. Højesteretsformanden mener, at reformen er en trussel mod Israels demokrati.

Den planlagte reform vil betyde, at højesterettens kendelser begrænses, når det handler om regeringstiltag eller love.

Samtidig vil politikerne få mere at skulle have sagt, når der skal udpeges nye dommere.

Foto: Ahmah Gharabli/Ritzau Scanpix

Reformen skal også muliggøre, at et flertal i det israelske parlament Knesset kan underkende kendelser fra Højesteret.

Benjamin Netanyahu startede sin sjette periode som premierminister i december. Han er selv anklaget for korruption, men nægter sig skyldig.

Det er ikke første gang, at israelere går på gaden for at demonstrere over den nye regerings reformplaner. Allerede ugen efter, at den nye regering blev taget i ed, var der en demonstration i Tel Aviv på grund af reformplanerne.