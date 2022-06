Kæmpekøer: Folk venter i timevis

I den ukrainske hovedstad venter folk flere timer i kø for at få mellem 10 til 20 liter benzin og diesel. Flere steder er tankstationer helt lukket. Det kommer, efter at Rusland i flere måneder har ramt de ukrainske brændstofdepoter

(EKSTRA BLADET I UKRAINE) Folk venter i timevis i den ukrainske hovedstad, Kiev, for at få fat i en smule benzin og diesel.

På grund af krigen er der stor mangel, og det ser ikke ud til at have en ende. De fleste tankstationer er i Kiev er allerede lukket, og de få, der har åbent, bliver overrendt af folk, der forsøger at få fat på nogle af de kostbare dråber.

- Jeg kører bare mindre. Hvor det er muligt, cykler jeg. Hvis det er muligt at gå, går jeg også. Ellers tager jeg bus, offentlig transport eller andet for at undgå bilen, siger 41-årige Vitaliy Kovalchuk, der er designer og holder i kø foran en tankstation for at få lidt diesel.

Køen strækker sig en halv kilometer ned ad vejen, så Vitaliy Kovalchuk har sat sig for at bruge det meste af dagen på at få fat i noget brændstof. I dag er det muligt at få 20 liter diesel eller benzin. Det er langt bedre end i går, hvor det var ti liter.

- I går holdt nogle i kø i tre timer. Andre gange er der slet ikke noget, siger Vitaliy Kovalchuk.

41-årige Vitaliy Kovalchuk synes, at det er rigtig træls, at der er mangel på brændstof, men han er klar til at ofre alt, hvis det vil give sejr over russerne. Foto: Stefan Weichert

Brændstofkrisen

Krisen skyldes den russiske invasion af landet.

I de seneste måneder har Rusland ramt de ukrainske brændstofdepoter og olieraffinaderier, og det har skabt en krise. Den er ikke blevet lettere af, at der ikke længere kommer brændstof fra Belarus, og at Sortehavet, som er den primære importrute til Ukraine, er blevet blokeret af Rusland.

Før invasionen i februar fik Ukraine størstedelen af sit brændstof gennem Belarus. Den polske stat har allerede meldt ud, at de vil hjælpe Ukraine ved at sende 25.000 tons brændstof ind i landet, men det kan tage tid, før hjælpen når frem.

Flere og flere ukrainere vender i øjeblikket også tilbage til Ukraine, hvilket forværrer situationen. Flere steder, især i Østukraine, er det kun folk, der arbejder i specielle erhverv, såsom sundhedssektoren og på fabrikker, som kan købe brændstof.

Især er det et stort problem at få fat i diesel, da det ukrainske militær har brug for at fylde deres kampvogne og pansrede mandskabsvogne op med de kostbare dråber. Vitaliy Kovalchuk er godt træt af manglen, men forstår godt situationen.

Et par venter i kø for at få 10 eller 20 liter brændstof. Foto: Stefan Weichert

- Jeg kan godt forstå, at militæret får først. Alt for fronten, alt for sejren. Så må vi andre gå, hvis det er det, der skal til, siger Vitaliy Kovalchuk.

Du kan springe køen over

Prisen for brændstof er reguleret i Ukraine. For nylig valgte den ukrainske stat at hæve prisen. Nu er prisen på brændstof steget med over 50 procent siden krigens start. Det er dog muligt at springe køerne over, hvis folk er klar til at betale.

På internettet sælger folk brændstof, og flere steder står unge drenge klar til at sælge benzin og diesel fra reservedunke ved vejkanten. 16-årige Daniel, der ikke vil give sit efternavn, da det er ulovligt at sælge brændstof på gaden, er en af dem.

Der er lang kø for at få lidt diesel eller benzin. Priserne er steget kraftigt. Foto: Stefan Weichert

- Vi køber diesel, benzin om morgenen. Op af dagen opstår der en kø. Vi går til enden af køen med den købte benzin og sælger den til folk til en højere pris. De, der værdsætter deres tid, køber det dyrere hos os. Folk står i gennemsnit to, tre, fire timer i kø, siger Daniel.

Han kan tjene omkring 100 kroner på 20 liter brændstof, og han kan nemt sælge 100 liter om dagen. Det er en langt bedre løn, end hvis han tog et arbejde.

Priserne er steget kraftigt. Før invasionen kostede en liter benzin omkring 30 UAH. I dag er det over 50. Foto: Stefan Weichert

- Det er meget svært at finde et stabilt job nu, siger Daniel, der stadig går i skole.

- Der er ikke mange jobs nu, det er svært at finde arbejde, og lønnen er lav, siger han.