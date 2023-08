Kæmper benhårdt: Uden vand i dagevis

(EKSTRA BLADET, UKRAINE): En ældre traktor står på en mark og bruges som generator, mens en række medarbejdere ihærdigt arbejder på at skifte vandrør nær byen Zaporizjzja i Sydukraine.

Fronten er ikke langt væk, og de har travlt med at blive færdige, så vandforsyningen kan genoprettes.

Flere steder i området bliver vandrør og pumpestationer jævnligt ramt af russiske missiler og artilleri. Derudover er mange rør af ældre dato. De skal løbende skiftes.

En 50-år gammel traktor er noget af det eneste udstyr, som myndighederne i Zaporizjzja har tilbage. Foto: Stefan Weichert

- Vi arbejder konstant, for der er hele tiden brud på rørene. Det gør, at folk er uden vand i dagevis. Det handler om at sikre folk adgang til vand. Vi skal sørge for, at det hele fungerer, siger Svetlana Kotelnikova, der er leder af arbejdet.

Hun tilføjer, at regionen har store problemer med manglende maskinel, der gør arbejdet besværligt. Russernes invasion sidste år kom som en overraskelse. Myndighedernes kraner og gravemaskiner stod i den sydlige del af regionen, der hurtigt kom under russisk kontrol.

Derfor har de lige nu kun den gamle traktor, der har 50 år på bagen. Nødhjælpsorganisationer låner dem blandt andet lastbiler, som gør arbejdet lettere, men meget foregår nu med håndkraft. Såsom at løfte de nye vandrør på plads.

- Vi har virkelig brug for nyt udstyr, siger Svetlana Kotelnikova.

En større opgave

Det er et stort problem med manglende vandforsyning i dele af Ukraine tæt ved fronten. Der er ikke estimater på, hvor mange mennesker der er uden vand, men FN's Internationale børneorganisation, Unicef, anslår, at de har hjulpet 4,6 millioner ukrainere siden invasionen. de spiller en stor rolle i at holde arbejdet kørende i Zaporizjzja.

Nær fronten leverer nødhjælpsorganisationer jævnligt rent drikkevand til de områder, som stadig ikke har adgang til rent vand.

Et stykke træ er sat ind for at stoppe en lækage efter et missilangreb. Foto: Stefan Weichert

Hos myndighederne i Zaporizjzja ændrer situationen sig dag for dag. Før Ruslands invasion havde de store projekter i gang for at modernisere vandnettet. De store armbevægelser er nu lagt på hylden, og de prøver blot at følge med, som problemerne hober sig op.

- Folk kan godt sidde i dagevis uden adgang til rindende vand, forklarer Svetlana Kotelnikova og viser et vandrør med en lækage. Det er stoppet med et stykke træ.

I nærheden er der også hul på et andet rør. Det er blevet gravet fri og venter på, at der er ressourcer og tid til at se på skaderne. Indtil da stopper et træ hullet til.

- Vi har virkelig brug for hjælp, siger Svetlana Kotelnikova.

Meget er gammelt udstyr fra Sovjetunionen

Pumperne arbejder i baggrunden, mens Serhii Basansky, der er leder af vandforsyningen i Zaporizjzja, viser rundt på en af regionens pumpestationer. To russiske missiler slog tidligere på året ned 150 meter herfra, og russerne går generelt efter at ødelægge infrastrukturen.

- Naturligvis rystede jorden. Reservoiret lækkede. Hovedvandledningerne svigtede nogle steder, forklarer Serhii Basansky, der tilføjer, at Vestens hjælp er afgørende for, at vandforsyningen holdes kørende, men at der er brug for mere udstyr.

Der er ikke sket de store ændringer siden Sovjetunionens fald. Stefan Weichert

Nogle af maskinerne på pumpestationen stammer fra Sovjetunionen, og gamle instrukser hænger på væggene, hvor malingen skaller af.

- Vi havde nemmere ved at arbejde før invasionen, da det meste af vores specialiserede udstyr efter invasionen endte i det besatte område under russerne. Kraner, gravemaskiner og alt muligt andet. Det vil sige, at vi nu mangler specialiserede køretøjer, løftemekanismer og så videre, siger Serhii Basansky.

Håber på hjælp

Vandforsyningen til tusindvis af borgere nær fronten afhænger derfor af hjælp udefra, forklarer Serhii Basansky. Han håber, at Vesten kan støtte endnu mere. Lige nu får myndighederne i Zaporizjzja-regionen i Sydukraine blandt andet hjælp af Unicef.

Serhii Basansky, der er leder af vandforsyningen i Zaporizjzja, vil gerne have Danmark til at hjælpe. Stefan Weichert

- Hele Europa får nye maskiner og begynder at bruge mere komplekse systemer. Og det, som I brugte før, det står, og ingen bruger dem. Det ville være rart, hvis vores europæiske kolleger kunne organisere en sådan bistand til os, siger Serhii Basansky.

- Det handler om folks overlevelse, tilføjer han.

Håber specielt på hjælp fra Danmark

Serhii Basansky, der er leder af vandforsyningen i Zaporizjzja i Sydukraine, har været i Danmark flere gange før den russiske invasion. Dengang var han blandt andet i København og Aarhus for at forsøge at få støtte til en større modernisering af vandnettet i Ukraine.

- Hver gang lykkedes det desværre ikke, og så kom Ruslands invasion. Jeg håber virkelig, at Danmark kan hjælpe os nu og efter krigen, for vi ved, hvor effektive I er, siger Serhii Basansky, der peger på, at Danmark blandt andet har effektive pumper.

- Vi kommer til at have en kæmpe opgave, når vi tager al vores territorium tilbage. Vi får brug for al den hjælp, som vi kan få, siger Serhii Basansky.