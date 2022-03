Kæmper for sit land: - Kan ikke se min datter græde

Ukrainske Oleksandr Andriichuk arbejder i Danmark, men han har nu taget militærtøjet på for at kæmpe for sit fædreland mod russerne. Oleksandr vil beskytte sin familie og den ukrainske befolkning

Situationen er alarmerende i Ukraine.

Flere og flere russiske soldater vælter ind i Ukraine, og bomber og missiler fyger om ørerne på borgerne i Ukraine.

Ukrainerne har bedt om hjælp fra alle mand til at beskytte landet, og derfor har massevis af civile, ukrainske borgere besluttet at tilslutte sig forsvarsstyrken.

Sidst Ekstra Bladet talte med Oleksandr Andriichuk, var han på flugt med sin kone og femårige datter, men nu har ukraineren truffet et nyt valg.

- Jeg har besluttet mig for at blive i Ukraine og kæmpe for mit fædreland, siger han til Ekstra Bladet.

Datterens mange tårer

Oleksandr Andriichuk har stået i et kæmpe dilemma. Han har altid ønsket at blive i landet for at kæmpe for friheden, men hans lille datter græder, hver gang hun hører lyden af de russiske missiler.

Med lange, lange køer til den polske og slovakiske grænse besluttede børnefamilien at blive i Ukraine - en beslutning, som glæder Oleksandr.

- Det føles godt. Nu vil min familie også gerne blive i Ukraine, og jeg kan ikke se min datter græde. Så jeg vil kæmpe med alt, hvad jeg har.

Oleksandr vil blive og kæmpe for Ukraine. Privatfoto

Forståelse fra chefen

Oleksandr Andriichuk har siden 2015 arbejdet hos konservatorfirmaet Trophy Art, der ligger i Vejen i Sydjylland.

Ejer og grundlægger af firmaet Jacob Strunge har forståelse for Oleksandr Andriichuks valg.

- Jeg kan sagtens sætte mig ind i den her kampgejst og fædrelandsfølelse. Det er mærkeligt at kende nogen, der befinder sig i sådan en situation, men jeg håber det bedste for Oleksandr og hans familie, siger Jacob Strunge til Ekstra Bladet.

Oleksandr Andriichuk plejer at arbejde tre-fire uger ad gangen i Danmark. Han ved dog ikke, hvornår han kommer tilbage i arbejdstøjet.

- Jeg savner Danmark, og jeg planlægger selvfølgelig at komme tilbage, men jeg bliver desværre nødt til at vente lidt endnu, afslutter han.