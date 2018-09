Kæmpevulkan vågnet: Forskere uenige om potentiel katastrofe

Der kan være et voldsomt vulkanudbrud på vej på Island. Et udbrud kan lamme flytrafikken i Europa, men intet er endnu sikkert

I den lille landsby Vik i Mýrdalur på den sydlige del af Island kan panikken blandt byens 279 indbyggere hurtigt brede sig.

Øjnene i det lille samfund, resten af Island og Europa er nemlig rettet mod kæmpevulkanen Katla, der lige nu udleder over 20.000 ton CO2 om dagen. Det får både islandske og britiske forskere til at råbe vagt i gevær.

Stadig aske i luften

Den store CO2-udledning tyder nemlig på, at vulkanen er vågnet til dåd igen. Det er præcis 100 år siden, at Katla sidst gik i udbrud, men sker det denne gang, kan de få alvorlige konsekvenser, der kan blive endnu mere omfattende end i 2010. Her gik nabo-vulkanen Eyjafjallajökull i udbrud med en enorm askesky, der lammede flytrafikken i Nordeuropa i dagevis, til følge.

Kan ske når som helst

Ikke siden under Første Verdenskrig i 1918 har Katla været i udbrud, men der er flere tegn på, at det netop kunne ske inden længe. Gennem historien har vulkanen nemlig været i udbrud minimum én gang hvert 100. år.

Men det altoverskyggende tegn er den nye og voldsomme aktivitet. For når den såkaldte magma bevæger sig mod toppen af vulkanen, betyder det, at man skal være yderst opmærksom, fastslår vulkanekspert og lektor på Københavns Universitet Paul Martin Holm over for Ekstra Bladet:

- Det viser, at magmaet (smelte masse af sten dannet dybt i jorden, red.) afgiver både vand og CO 2 til omgivelserne og er på vej mod overfladen. Hvis det sker, kommer der et udbrud, som der historisk set har været mange af, men det, der er særligt ved Katla, er, at den tusind grader varme lava vil smelte isen over vulkanen, og det vil skabe eksplosioner, som kan blive særdeles farlige.

Der ligger 600 meter is ovenpå vulkanen Katla, og kommer der er et udbrud, kan den lille befolkning i havnebyen Vik stå først for skud, forklarer Paul Martin Holm:

- Vik er en havneby, men den ligger ikke geografisk sådan, at der kommer smeltevand direkte ned til den, men det kommer historisk set strømmende ud i havet øst for byen så hurtigt, at det flyder op langs kysten ved Vik, så der er nærmest tale om en flodbølge, der kan komme mod byen. Derfor overvejer man da, om man skal evakuere byen, siger han og fortsætter.

- Man har simpelthen lavet broerne på Island sådan, at man kan tage dem ned, hvis det bliver aktuelt, for sådan en flodbølge vil rive alt med sig, og den er meget farlig.

Se fantastiske billeder fra vulkanudbruddet i 2010 herunder:

Flere danske og internationale medier som DR The Times og Mirror har i ugens løb rapporteret om den mulige katastrofe, der kan ramme Island og give problemer for flytrafikken over Europa, men en Islandsk forsker mener ikke, at et udbrud ligger i kortene lige forløbeligt.

- Vi aner ikke, om Katla er klar til at gå i udbrud, eller om det vil ramme flytrafikken i Europa. Hvis det sker, er det usandsynligt, at det bliver lige så seriøst som i 2010, siger Evgenia Ilyinskaya ifølge News.com.

Hun bakkes op af chefredaktør Gréta Sigríður Einarsdóttir fra Iceland Review, der til Ekstra Bladet fortæller, at man skal slå koldt vand i blodet:

- Det er meget normalt, at det her sker med vulkaner på Island, så vi er ikke nervøse. Man skal være varsom med at blæse det op til en farlig situation, for vi tror ikke, at der er en umiddelbar trussel lige nu. Der skal først lave mere research, før man kan fastslå, om det er farligt eller ej.

- Vi holder ikke vejret mere, end vi plejer, lyder det spøgefuldt fra chefredaktøren.

Og netop tidshorisonten for et forestående vulkanudbrud er en vigtig nuance at have med i baghovedet, siger Paul Martin Holm til Ekstra Bladet;

- Magmaet er på vej op, men det betyder ikke, at det kommer op til overfladen, så vi får et udbrud. Det samme er sket flere gange de senere år, så vulkanen kan komme i udbrud, men det er vigtigt at understrege, at man ikke ved, hvornår det sker. Det kan ske i morgen, om en måned eller om et år.

Artiklen fortsætter under billedet..

Askeskyen fra vulkanen Eyjafjallajökull, der i 2010 lammede flytrafikken i hele Nordeuropa. Går Katla i udbrud kan det samme scenarie udspille sig igen. Foto: AP/Brynjar Gauti

Men den danske vulkanekspert er til gengæld ikke enig med den islandske forsker i, at et vulkanudbrud fra Katla ikke vil blive lige så seriøst, som det Europa oplevede konsekvenserne af i foråret 2010, hvor hundredvis af fly måtte blive på jorden:

- Historisk set er det sandsynligt, at det bliver meget voldsommere, men det har selvfølgelig noget med vindretningen at gøre, om askeskyen rammer Europa. Jeg kan ikke sige, hvor den her aske, der bliver dannet, kommer hen, men det kan meget nemt blive meget mere, end der kom fra Eyjafjallajökull for otte år siden.

- Katla er den farligste vulkan på Island på grund af alt den is, der ligger oven på den. Man kan ikke sige, hvor kraftigt et udbrud bliver. Man kan se, hvordan dens tidligere udbrud i høj grad har været eksplosive, og der er ingen tvivl om, at Katla er den vulkan, man har mest respekt for på Island. Det er ikke den største vulkan, men den har de mest eksplosive udbrud, understreger Paul Martin Holm.

Forskere på Island er nu i gang med at undersøge vulkanen grundigt, men der er endnu ikke meldt noget ud fra officiel islandsk side.

Se også: 23 såret af 'lava-bombe' på Hawaii

Vanvittigt vulkanudbrud på Hawaii fortsætter

Rød alarm: Askesky stopper flytrafik over Hawaii