Kaldes 'verdens største problem': Klimaflygtninge kommer

Orkaner, oversvømmelser og jordskælv.

De voldsomme klimaforandringer har givet en ny form for flygtninge: Klimaflygtinge.

Klimaforandringerne påvirker flere lande, der rammes af oversvømmelser og jordskælv.

Det skriver TV2 Nyhederne.

I en schweizisk opgørelse, IDMC, fremgår det, at 18 millioner mennesker i 2017 er rejst fra deres hjem, fordi vejret i det pågældende land har tvunget dem væk.

I Danmark er klimaflygtninge et svært begreb at håndtere. Når der gives asyl til flygtninge i Danmark, sker det på baggrund af FN's Flygtningekonvension. Flygtningekonvensionen giver beskyttelse til folk, der er personligt forfulgt.

- Der er folk, der flytter over landegrænser eller internt i eget land, og folk der bliver forflyttet på grund af klimaforandringer.

- Og så er der dem, der flygter på grund af naturkatastrofer, som ikke nødvendigvis har noget med klimaet at gøre, så det er en uklar og broget masse, og det gør det svært at lave om, siger Jesper Lindholm, Ph.d. i asylret ved Aalborg Universitet til TV2.

Derfor er det også svært at sige, om vi i Danmark allerede har taget imod klimaflygtninge.

Ifølge IDMC's tal var det i 2017 lande som Etiopien, Filippinerne og Somalia, at der kom flest klimaflygtninge, erfarer TV2. En slem monsunregn i syd Indien fik for under to uger siden drevet over 200.000 mennesker på flugt.

Det anslåes at 11,8 millioner er på flugt på grund af krig.