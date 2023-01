Kaldt for 'tamme katte': Ekspert er helt uenig

Frygt ej, der er tyske- og amerikanske kampvogne på vej.

Det har både præsident Biden og den tyske kansler Olaf Scholz givet deres ord på til stor begejstring for Volodymyr Zelenskyj. Men på russisk stats-tv har de taget kampvognsbidraget lidt anderledes.

På det russiske medie Rossiya-24 kaldte studieværten kampvognen for en tandløs kat, mens de russiske T-90 kampvogne blev rost til skyerne.

USA har forpligtet sig til at sende hele 31 Abram-kampvogne til Ukraine. Foto: Petras Malukas/Ritzau Scanpix

De Vestlige er klart overlegne

Men Mikkel Storm, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet (FAK), er af en lidt anden opfattelse end russerne.

- Hvis jeg skulle vælge mellem de forskellige havde jeg klart taget Abrams- eller Leopard-kampvognen. De er designet på en måde, der giver klart større chancer for at overleve en beskydningssituation end den russiske.

- Så selvom de er tungere, så er det langt sikrere at sidde i de to end i en af de russiske. Mine underbukser vil i hvert fald være renere efterfølgende, hvis jeg blev beskudt i en af de vestlige kampvogne kontra den russiske, udtaler miltiæranalytiker Mikkel Storm ved FAK.

Designet til at angribe

Storm har selv taget sin tørn i til Leopard M1-kampvogn under sin tid i det danske forsvar. Så med et kampvognskyndigt blik ser Mikkel Storm dog ikke helt skidt på den russiske kampvogn, der har andre kvaliteter end de vestlige pendanter.

- T90 er ikke nogen dårlig kampvogn, den er bare lavet ud fra en anden filosofi. For mens Abrams og Leopard er designet til at forsvare, så er de russiske T90 designet til at angribe, og så vejer de mindre.

- Og i teorien kan de russiske kampvogne skyde længere, men her er den russiske ammunition ikke lige så præcis, fortæller militærekspert Mikkel Storm til Ekstra Bladet.

I ren og skær effektivitet er der også en klar klasseforskel mellem de vestlige og den russiske kampvogn. Ifølge Mikkel Storm kan de vestlige kampvogne nå at lade, skyde og genlade flere gange på den tid, det tager en russisk T90 at lade og affyre et skud.