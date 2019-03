Kampe fortsætter i Kashmir efter frigivelse af pilot

Kampene mellem Indien og Pakistan fortsætter i det omstridte område, Kashmir.

Alene i dag, lørdag, har mindst syv personer mistet livet. Det oplyser myndighederne på begge sider af grænsen ifølge Aljazeera.

Blandt de dræbte er to børn og deres mor. De tre mistede livet, da pakistanske soldater sendte mortergranater ind over grænsen til den del af Kashmir, som Indien kontrollerer.

Granaterne ramte familiens hus. Faren er indlagt med svære skader på hospitalet.

Få timer efter frigivelse

Også på den anden side af grænsen, i den del af Kashmir som Pakistan kontrollerer, har civile mistet livet.

Her blev en mand og en dreng dræbt, da indiske soldater sendte mortergranater ind over grænsen.

Den indiske beskydning har yderligere såret en pakistansk mand.

Derudover har to pakistanske soldater mistet livet, fremgår det af en pressemeddelelse, som den pakistanske hær har udsendt.

Heraf fremgår det ifølge Aljazeera, at soldaterne åbnede ild mod indiske soldater, der var i færd med at beskyde civilbefolkningen.

Kampene hen over grænsen fortsatte blot få timer efter, at de pakistanske myndigheder fredag frigav den nedskudte indiske pilot, Abhinandan Varthaman.

Frigivelsen var ifølge den pakistanske premierminister Imran Khan 'en fredsgestus'.

Krænkede luftrum

Den indiske pilot og hans MiG-21-fly blev skudt ned onsdag, da de to atommagter gik op mod hinanden i et luftslag over Kashmir.

Pakistanerne hævdede at have skudt yderligere et indisk kampfly ned. Det benægtede inderne, der fastholdt, at de kun havde mistet ét fly. En indisk helikopter styrtede dog ned på den indiske side af grænsen.

Inderne hævdede samtidig, at de havde skudt et pakistansk fly ned.

Luftkampen begyndte, da pakistanske fly angiveligt krænkede indisk luftrum ved at flyve ind over den del af Kashmir, som Indien kontrollerer.

40 døde soldater

Dagen før, tirsdag, krænkede indiske fly pakistansk luftrum, da de udførte et angreb mod en militant gruppe, som Indien mener står bag drabene på 40 indiske soldater.

Indien og Pakistan har lige siden begge landes løsrivelse fra Storbritannien i 1947 krævet fuld kontrol over Kashmir. Grænsen mellem de to lande i regionen er da heller ikke en regulær grænse, men en våbenhvile-linje, som hvert land skal holde sig bag.

Gennem årene har Pakistan og Indien udkæmpet tre krige om regionen.