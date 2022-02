Kan tryne Ukraine: Her er Ruslands militær i tal

Stod Ukraine helt alene, ville der formentlig ikke gå lang tid, før Rusland havde total kontrol over landet. Militæret i de to lande har et meget ulige magtforhold, hvis man zoomer ind på deres materiel

En situation med krig mellem Rusland og Ukraine er en noget ulige kamp for at sige det mildt. Ruslands militær er blandt de stærkeste i verden, og der er ikke noget at sige til, at Ukraine beder om hjælp udefra, hvis konflikten optrapper - læs meget mere om de to landes militære isenkram her.