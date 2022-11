Kaos efter jordskred i ferieparadis

Et kraftigt jordskred har ramt den italienske ferieø Ischia

10 bygninger er styrtet sammen og utallige mennesker er fanget efter jordskredet.

Det skriver flere medier, blandt andet La Repubblica og AP.

Jordskredet har ødelagt huse, skyllet en bil ud i havet og medført oversvømmelser på store dele af øen.

Derfor har lokale myndigheder også anmodet om assistance fra redningsmandskab fra byen Napoli på det italienske fastland.

- Kære medborgere. På grund af dårlige vejrforhold og de store skader, som allerede er påført lokalsamfundet i Casamicciola Terme (område på Ischia-øen, red.), vil jeg bede jer om at blive hjemme og ikke at bevæge jer ud, skriver Enzo Ferrandino, der er borgmester på øen.

Det lyder fra den italienske journalist Antonella Perillo på Twitter, at 13 personer er savnet og at mindst 100 personer skulle være fanget som følge af ødelæggelserne.

Tidligere lød det fra Italiens vicepremierminister, at otte personer var omkommet på øen.

Siden meldte landets indenrigsminister, Matteo Piantedosi, dog ud, at der endnu ikke er nogen endeligt bekræftede dødsfald.

Dårligt vejr på øen har gjort det vanskeligt for redningsmandskab at komme ombord på øen, da det dårlige vejr hverken har tilladt motorbåde eller helikoptere at kunne sætte mandskabet i land endnu, skriver AP.