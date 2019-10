Kaos hærger: Erdogan klar til nye angreb

Krig og kaos hærger lige nu i den nordlige del af Syrien, hvor kampe mellem tyrkiske og kurdiske soldater bliver udkæmpet ved landegrænsen mellem Tyrkiet og Syrien.

Nu er den syriske regeringshær også gået ind i konflikten. Hæren har efter aftale med kurderne mandag indtaget grænsebyen Tel Tamer i det nordøstlige Syren.

Det melder syriske statslige medier ifølge NTB, skriver VG.

Tel Tamer er strategisk vigtig, fordi byen ligger kun 20 kilometer fra grænsen til Tyrkiet ved motorvejen M4.

Voldsomme sammenstød er brudt ud langs grænsen mellem Syrien og Tyrkiet, efter Tyrkiet igangsatte en invasion af det nordlige Syrien. Foto: Nazeer Al-Khatib/Ritzau Scanpix

Erdogan varsler angreb

Den syriske hærs fremfærd får nu den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan til at reagere.

– Vi bekæmper ikke kurderne, vi bekæmper terrorister, siger Erdogan ved en pressekonference i Istanbul mandag formiddag.

Her opfordrer han også Nato til at støtte Tyrkiet i 'kampen mod terror'.

Til pressekonferencen varsler præsidenten, at tyrkiske styrker vil angribe den kurdiske by Manbij. Ifølge VG melder tyrkiske tv-kanaler, at styrkerne allerede står ved udkanten af byen.

Tyrkiets militæroffensiv

Konflikten mellem Tyrkiet og den kurdiske del af Syrien blussede op, efter Trump begyndte at trække amerikanske landtropper ud af området.

Tropperne havde indtil da samarbejdet med kurdiske styrker om at bekæmpe Islamisk Stat.

Det træk gjorde det muligt for Tyrkiet i sidste uge at igangsætte en militæroffensiv for at overtage det nordlige Syrien, som er kontrolleret af kurderne.

Søndag aften sendte Bashar al-Assad så styrker fra den syriske regeringshær nordpå for at konfrontere ‘Tyrkiets aggression’.

Ifølge syriske statsmedier blev regeringssoldaterne budt velkommen af indbyggerne i Tel Tamer.

Den syriske regeringshærs militæroffensiv blev igangsat, efter de kurdiske styrker allierede sig med den syriske regering for at bekæmpe Tyrkiets indtrængen.

160.000 på flugt

BBC melder, at mere end 50 civile og over 100 kurdiske soldater ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder er blevet dræbt i det nordlige Syrien.

Tyrkiet oplyser, at fire tyrkiske soldater og 16 pro-tyrkiske syriske soldater er blevet dræbt i konflikten.

Ifølge FN er op mod 160.000 civile blevet jaget på flugt, og de forventer, at tallet vil fortsætte med at stige.