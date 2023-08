Kaos i Hawaii: Desperate borgere røver og plyndrer

- Der er noget politi til stede. Der er en smule militær til stede. Men om natten bliver folk berøvet med våben.

Beretningen kommer fra Matt Robb, der er medejer af en bar i byen Lahaina, som er blevet raseret af de altødelæggende brande, der har ramt Maui-øen i Hawaii.

Til mediet Insider fortæller barejeren om en desperat situation på øen med plyndringer om natten - men også om dagen er det voldsomt.

- Så hvor er støtten? Jeg tror ikke, vores regering og vores ledere på nuværende tidspunkt ved, hvordan de skal håndtere dette, eller hvad de skal gøre, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lahaina har været svøbt i flammer, og nu sender byens borgere nødråb til myndighederne, som de mener, har gjort alt for lidt. Foto: Erin Hawk/Ritzau Scanpix

'Fuldstændigt kaos'

Den amerikanske præsident, Joe Biden, er tidligere af politiske modstandere blevet beskyldt for at være 'fucking ligeglad' med befolkningen i Hawaii.

Der har desuden været udbredt kritik fra borgere, som ikke forstår, hvorfor de ikke blev advaret om det flammehav, som pludselig var der onsdag morgen. Ingen af øens sirener blev aktiveret.

Restaurantejer Jeremy Aganos beskriver ifølge The New York Post den nuværende situation i Lahaina som et 'fuldstændigt kaos' med et tumult af folk, der prøver at finde mad, vand og husly.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Udbrændte biler står tilbage på Maui. Foto: Noah Berger/Ritzau Scanpix

Desperate handlinger

Andre udtrykker forståelse for de folk, som tyr til plyndringer og røverier. Barrett Procell, der er indbygger i Lahaina, og som har mistet sit hjem til flammerne, mener, at de, som plyndrer, blot kæmper for overlevelse.

- Når du og dine børn sulter efter næsten at være brændt ihjel, og politiet ikke vil lade folk køre ind for at give dig fornødenheder, tyer du måske til desperate handlinger, siger han.

Tidligere har der været meldinger om, at et oprør næsten brød ud, da en motorvej til Lahaina blev lukket af, så folk ikke kunne vende hjem og hente de ting, der endnu kunne reddes, skriver Insider.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hundredvis af hjem er brændt ned til grunden i byen Lahaina. Foto: Sandy Hooper/Ritzau Scanpix

Dødstallet stiger og stiger

Skovbrandene på Maui er de dødeligste i USA i mere end et århundrede.

Ifølge CNN har 99 personer mistet livet i brandene, og dødstallet forventes at stige 'betydeligt'.

Hundreder er savnet, men det præcise tal kendes ikke. Pårørende gennemsøger i disse dage ruinerne i håb om at finde overlevende familiemedlemmer.