Kaos i Kabul: Lufthavnen stormes

Desperate afghanere forsøger at komme ud af landet via lufthavnen, der ses som eneste udvej

I løbet af ganske få dage er den afghanske oprørsgruppe Taliban gået fra at have relativt få, spredte områder i Afghanistan til at have indtaget så godt som hele landet, efter at USA og dets allierede har trukket alle tropper ud af landet.

Det høje tempo, som erobringen er foregået i, har betydet, at personer, der har været loyale mod den siddende regering ikke har haft tid til at flygte ud af landet, og lufthavnen i Kabul er derfor nu den eneste vej ud af landet, og amerikanske tropper er udstationeret til at beskytte lufthavnen.

Billeder og video fra lufthavnen viser dog den kaotiske situation, hvor tusindvis af mennesker forsøger at få adgang til flyene for at flygte fra Taliban.

Foto: Shakib Rahmani/AFP/Ritzau Scanpix

Affyrer varselsskud

Ifølge nyhedsbureauet AFP har de tilstedeværende amerikanske soldater mandag morgen været nødt til at affyre varselsskud for at få ro på de stormende masser, der desperat håber på en billet ud af landet.

Alt imens de lokale indbyggere prøver at komme væk fra landet gennem lufthavnen, har de vestlige lande, der har været til stede i Kabul - heriblandt Danmark - forsøgt at evakuere deres statsborgere og lokalt ansatte.

Efter Taliban har overtaget kontrollen med Kabul er det ifølge The Guardian kun muligt at komme til lufthavnen fra byen igennem checkpoints kontrolleret af Taliban. Ambassaderne har derfor advaret mod at rejse til lufthavnen på egen hånd, og flere ansatte fra ambassaderne er blevet transporteret til den militære del af lufthavnen ved hjælp af helikoptere.

Bevæbnede talibanere kontrollerer adgangen til lufthavnen i Kabul. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Videoer fra stedet viser blandt andet forældre, der bærer små børn, mens de forsøger at komme i nærheden af noget, der ligner en vej ud af Kabul og Afghanistan.

- Folk græder

Hundredevis af mennesker stimler omkring fly i lufthavnen i håb om at kunne komme om bord og væk.

22-årige Massouma Tajik, som The Guardian har talt med, fortæller, at hun er blandt de hundredvis af mennesker, der venter på at blive evakueret.

- Jeg kan se personer græde, de er usikre på, hvorvidt deres fly vil komme af sted eller ej. Det er jeg også, lyder det fra kvinden, der arbejder som dataanalytiker, over for mediet.

I skrivende stund lyder det ifølge The Guardian fra Nato, at det kun er militærfly, der kan flyve fra lufthavnen, og alle kommercielle afgange er blevet indstillet. USA har fortsat kontrol med luftrummet omkring lufthavnen, hvor 6000 amerikanske tropper forsøger at bevare kontrollen med området.

Amerikanske tropper, der bevogter lufthavnen. Foto: Shakib Rahmani/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge Danmarks forsvarsminister, Trine Bramsen, er der stadig danskere, der mangler at blive evakueret fra Kabul. Hun kalder det samtidig 'meget vanskelige vilkår'.