Kapringsforsøg på fly afværget

En mand er blevet skudt af kommandosoldater, efter han forsøgte at storme cockpittet i et fly

Et fly på vej til Dubai fra Bangladeshs hovedstad, Dhaka, måtte søndag nødlande i byen Chittagong, da en mand forsøgte at kapre det.

Det skriver AP og The Guardian.

Efter landingen blev flyet stormet af specialstyrker, som skød den mistænkte kaprer. En pistol var det eneste, man fandt på ham.

Vicemarskal Mofidur Rahman fra Bangladeshs luftvåben slog efterfølgende fast over for pressen, at den mistænkte var en lokal mand fra Bangladesh. Han beskrev manden som 'terrorist'.

- Han forlangte at tale med vores premierminister. Han påstod, at han havde en pistol, men vi ved endnu ikke, om den er ægte eller en attrap, forklarede Rahman.

Marskalen afviste at komme med yderligere oplysninger om dramaet, men forsikrede at alle 143 passagerer og samtlige syv besætningsmedlemmer var blevet sikkert evakueret.

Flyet var fra luftfartselskabet Biman Bangladesh Airlines.