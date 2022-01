'Katastrofe uden sidestykke': Flere kan være på vej

Nødhjælpen er på vej til Tonga, men flere vulkanudbrud kan gøre det umuligt at nå frem til havs. Imens lufthavnen er lukket

Trykbølgen kunne mærkes helt i Danmark, da en vulkan gik i et eksplosivt udbrud i sidste uge i Stillehavet.

Eksplosionerne var så voldsomme, at bragene blev hørt på Fiji, der ligger 700 kilometer nordvest for vulkanen.

Den lille stillehavsø Tonga har som følge af udbruddet været fuldstændig afskåret fra omverden, og det vil tage mindst en måned at få genetableret forbindelsen til Tonga, lyder det onsdag.

Ifølge Tongas regering har flere personer mistet livet, og adskillige andre er blevet kvæstet i katastrofen. Men det er givetvis ikke slut endnu.

På Tongas hovedø, Tongatapu, har aske fra lørdagens vulkanudbrud sat sit tydelige præg på landskabet. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Bliver besværligt

De newzealanske myndigheder har nemlig onsdag advaret om, at flere udbrud kan være på vej. Det kan skabe flere tsunamibølger, som vil gøre det besværligt at få nødhjælp til øen, skriver CNN.

Lufthavnen er lagt ned af aske, så den eneste måde at få nødhjælp til øen, er med skibe. Hjælpen er dog på vej.

- Til befolkningen i Tonga: Vi er på vej med en masse vand til jer, lyder det fra Simon Griffiths, kaptajn for skibet HMNZS Aotearoa til France24

Vulkanudbruddet har skabt konsekvenser for Peru, der ligger tusindvis af kilometer fra Tonga.

Tavshed i dagevis

Først tirsdag kunne Tongas regering udsende den første udtalelse efter katastrofen.

I udtalelsen blev hændelsen kaldt for en 'katastrofe uden sidestykke'. Her kom det også frem, at mindst fire personer er døde, mens adskillige er såret.

På Mango-øen er samtlige huse blevet ødelagt i katastrofen. Blot to huse står stadig på øen Fonoifua, mens der også er store skader på Nomuka-øen.

Evakueringen af beboere på flere af øerne er gået i gang.

Vulkanudbruddet sendte røg og aske ud over Tongas øer og satte gang i op til 15 meter høje bølger. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Der er stadig dele af øgruppen, som der fortsat ikke er kontakt til.

Vulkanen Hunga har været i udbrud regelmæssigt de seneste årtier.

Udbruddet lørdag havde følger halvvejs rundt om jordkloden. Det førte til tsunamiadvarsler i Fiji, Vanuatu, Chile, Samoa, Australien, New Zealand, Japan, Hawaii og Alaska i USA.