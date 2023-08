Katastrofealarm: Præsidentens kæmpeprojekt i fare

Et af Xi Jinpings prestigefyldte projekter, den nyanlagte by Xiong'an, er i overhængende fare for at blive oversvømmet

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, har en drøm, der hedder Xiong'an.

En moderne, højteknologisk millionby spækket med grønne områder.

Drømmen kan dog hurtigt vise sig at blive en våd en af slagsen. Xiong'an bliver nemlig bygget i et vådområde, hvor risikoen for oversvømmelser er yderst høj.

Og det får nu eksperter til at slå alarm over for CNN.

Xiong'an, som har været under opførelse siden 2017, huser allerede over én million indbyggere, men planen er, at det tal skal stige, i takt med at byen bliver færdigbygget frem mod 2035.

'Oversvømmelseskatastrofer'

Og netop dette vokseværk kan blive et problem.

- Eksperter mener, at den stigende befolkning og økonomiske udvikling kan øge risikoen for oversvømmelser. Det samme vil klimaforandringerne, skriver CNN.

Allerede i 2017 blev der rejst tvivl om, hvorvidt det var klogt at anlægge millionbyen mellem flodlejerne i Kinas Hebai-provins.

Byen Zhuozhou blev ramt af massive oversvømmelser, da kinesiske myndigheder valgte at aflede store mængder vand hertil for at beskytte blandt andet Xiong'an. Foto: Jade Gao/AFP/Ritzau Scanpix

'Det nye område har en åbenlys fordel i forhold til beliggenhed og adgang til jord, men der er problemer med mangel på vandressourcer, alvorlig forurening af overfladevand og høj risiko for oversvømmelseskatastrofer,' skrev det kinesiske videnskabsakademi dengang i en rapport.

Førsteprioritet

De kinesiske myndigheder vil dog gå langt for at beskytte landets store byer, blandt andre Beijing og Xiong'an, som begge er beliggende i Hebai-provinsen.

Udkanten af Beijing blev i slutningen af juli ramt af den kraftigste nedbør i 140 år. I den forbindelse skrev landets myndigheder - ifølge norske Børsen - at beskyttelsen af byer som Xiong'an og Beijing var førsteprioritet.

Derfor valgte man at aflede de store mængder vand til byen Zhuozhou, som således blev ramt af voldsomme oversvømmelser.

- Hvis det ikke havde været for områderne (i Zhuozhou, red.), der kontrollerede oversvømmelserne, ville presset på beredskabet i Xiong'an have været meget stort, indrømmede Li Na, en embedsmand i Hebei-provinsen, dengang ifølge CNN.

Xiong'an vil være næsten tre gange større end New York, når byen står færdigbygget, skriver The Economist.