Katastrofen lurer: - I kan ikke blive her. Det er for farligt

Turistområder i Thailand er ved at blive ramt af kraftigste storm uden for monsumsæsonen i mange år

Selvom det nok er de færreste, der har store drømme om at besøge Danmark eller det øvrige Nordeuropa for at nyde vejret i januar, forholder det sig helt omvendt for turistmagneten Thailand, der netop i vinterhalvåret er allermest populær.

Her er temperaturen nemlig relativt høj, samtidig med at man typisk undgår de store nedbørsmængder.

Men for de turister, der i disse dage befinder sig i Thiland, forholder det sig helt anderledes.

De populære turistområder er nemlig ved at blive ramt af den værste storm uden for monsunsæsonen i 30 år.

Det har fået adskillige turister til at forlade de populære ferieøer i området på grund af varsler om stærk vind, store mængder nedbør og op med fem meter høje bølger.

Alligevel befinder op mod 10.000 turister sig stadig på øen Koh Phangan, hvor de har i sinde at udholde det voldsomme vejr.

Det skriver Bangkok Post.

- Jeg har snakket med udlændinge i aftes, og de er ikke bange, de forstår situationen, siger Krikkrai Songthanee, der er distrikschef for øen, til nyhedsbureauet AFP.

Foto: AP

Opfordrer folk til at komme væk

Fredag morgen dansk tid er uvejret, der er døbt Pabuk, dog så småt ved at ramme land, og den forventes at ramme sin fulde styrke omkring fredag aften lokal tid. Ifølge de foreløbige varsler ventes vindstyrker op i nærheden af 22 m/s, hvilket altså svarer til stormende kuling.

Vinden er ledsaget af kraftigt regnvejr, hvilket allerede torsdag aften var ved at få Pattanifloden i det sydlige Thailand til at gå over sine breder.

Og myndighederne er da også begyndt at rykke ud i forskellige områder for at få folk til at komme væk.

Det er blandt andet tilfældet i kystbyen Nakhon Si Thammarat, hvor myndighederne fredag kørte rundt i større biler gennem de oversvømmede gader med ødelagte strømledninger for at få folk ud.

- Alle der stadig er indenfor. Vær venlig at lave støj og vi vil hjælpe jer ud. I kan ikke blive her. I kan ikke blive her. Det er for farligt, lød det fra bilerne med påmonterede højttalere ifølge nyhedsbureaet AP.

Lokalbefolkningen har forberedt sig med blandt andet store mængder sandsække. Foto: AP

Færger og fly indstillet

Alle søfartøjer er blevet opfordret til ikke at begive sig ud på vandet før efter lørdag, og myndighederne har hjulpet fiskere med at trække deres både væk fra strandene, der bliver ramt af de meterhøje bølger.

Desuden er fly til og fra lufthavne i det sydlige Thailand blevet aflyst, ligesom alle færgeafgange til og fra øer som Koh Phangan og Ko Samui er blevet aflyst.

Det kraftige blæsevejr har ramt en boreplatform i Thailandbugten. Foto: Ritzau Scanpix

Selvom tusindvis af turister altså har forladt de populære turistområder, har der ikke været en egentlig evakueringsinstruks fra myndighederne.

Derfor er det heller ikke alle, der holder sig væk fra området.

- Føler os sikre

En af dem er den 74-årige dansker Kjeld Wetlesen, som onsdag ankom til Koh Samui sammen med sin hustru. Han fortæller til Ritzau, at de er i området for at besøge deres søn og børnebørn, og at de ikke har i sinde at aflyse.

- Vi føler os helt sikre her, hvor vi er, siger han til Ritzau.

Det røde flag blev torsdag hejst på en strand på Koh Samui. Foto: AP

Han fortæller, at de befinder sig på et stort og moderne hotel, som er af god kvalitet. Han fortryder derfor ikke beslutningen om at blive på øen.

- Lige nu sidder vi på verandaen ved vores bungalow tæt på stranden og kan se meget høje bølger slå ind over murene. Jeg var i morges nede på stranden, men den er nu helt tom for mennesker på grund af ødelæggelserne fra de voldsomme bølger, fortæller han.

Ifølge nyhedsbureauet AP frygter myndighederne, at den tropiske storm kan blive den værste siden tyfonen Gay, der ramte i november 1989 og kostede mere end 400 mennesker livet.