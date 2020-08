Katastrofen total: Enormt skib har delt sig i to

Olien bliver ved med at fosse ud af katastrofe-skibet ved Mauritius kyst. At det nu er delt i to, gør udslippet endnu større

Det japanske skib, der stødte på grund ved Mauritius' kyst i slutningen af juli, er nu blevet delt i to.

Ifølge CNN lyder meldingen fra Mauritius' nationale krisekomité som følger:

'Omkring klokken 04.30 observerede man en stor løsgørelse af skibets forreste sektion.'

Da skibet stødte på grund, udløste det samtidig en enorm miljøkatastrofe, da olie fra fragtskibet fosser ud i det turkisblå vand.

Som det ses på nedenstående billeder, forsøger tusindvis af frivillige borgere at hjælpe med at inddæmme udslippet for at redde dyre- og naturlivet omkring den eksotiske ø i det indiske ocean.

Det er usikkert, hvor meget olie der præcist er sivet ud, og hvor meget man har formået at få fjernet. Tidligere på ugen lød meldingen, at i hvert fald 1180 ton var sivet ud, mens man havde fået fjernet 460 ton olie manuelt.

Da skibet stødte på grund var der 3800 ton olie og 200 ton dieselolie ombord.

Udslippet sker tæt ved to beskyttede havområder og Blue Bay Marine Park-reservatet, hvorfor premierminister på øen Pravind Jugnauth har defineret situationen, som en direkte miljøkrise.

Skibet MV Wakashio var på vej fra Kina til Brasilien, da det stødte på grund.