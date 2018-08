Katastrofen truer ferieparadis: Der er ingen vej væk

- Vi er fanget her, og resurserne kan måske ikke nå frem i tide.

Christyl Nagao er bare en af de mange indbyggere i Hawaii, der i disse timer forbereder sig på mødet med det værste uvejr i staten i 26 år.

Orkanen, der er døbt Lane, har kurs mod at lægge sig klods op ad øgruppen, og befolkningen har derfor forberedt sig på det værste.

- Alle er begyndt at gemme sig væk på det her tidspunkt, siger Christyl Nagao til nyhedsbureauet AP.

Torsdag morgen dansk tid (onsdag aften lokal tid) er det allerede begyndt at regne lidt på den sydligste ø, Hawaii, også kendt som 'Big Island', men det forventes, at det er de to næste døgn, det står allerværst til med kraftige vindstød og store regnmængder.

Skyerne i horisonten varsler om det, der er på vej.

I løbet af torsdagsdøgnet forventes det således, at kysterne kan blive ramt af vindstød på op mod 45 m/s, og der er orkanvarsel for alle øer med undtagelse af den nordligste ø, Kauai. Her er der 'kun' hvad der herhjemme ville svare til en melding om risiko for orkan.

Kan ikke bare køre væk

Indledningsvis havde orkanen en styrke på niveau fem, der er det højeste niveau, men den er siden blevet nedjusteret til en kategori fire-orkan.

Ikke desto mindre er det den værste orkan, siden orkanen Iniki ramte øen i 1992. Ifølge AP kan folk, der boede på Hawaii under orkanen i 1992 huske det kaos, der hærgede, og de har derfor købt rigeligt med vand og barrikaderet deres huse.

Og i modsætning til ved orkanerne Irma og Harvey, der i 2017 ramte blandt andet Florida og Texas, har befolkningen i Hawaii ikke mulighed for at køre væk fra de værst udsatte områder i deres egen bil, da øgruppen ligger så isoleret, som den gør.

- Den aftager ikke i styrke, og det ser ud til, at den er på vej lige ind over os, så ja, vi er nervøse, siger Marie Cooper-Martinez fra Honolulu til HawaiiNewsNow.

Tomme hylder møder de handlende mange steder, fordi folk forbereder sig til dagevis uden adgang til mad og rent drikkevand. Foto: Ritzau Scanpix

Hun oplevede selv den lidt svagere tropiske cyklon Darby i 2016.

- Vi er bedre forberedt denne gang, siger hun.

Nødsituation erklæret af Trump

En stor pulje af nødhjælp er blevet godkendt til at hjælpe staten, efter orkanen har ramt. En stor sending af nødhjælp er allerede ankommet til øen, fordi en anden stor orkan for nylig kom tæt på øen, mens USA's nødberedskab, FEMA, har været til stede i flere måneder, efter at vulkanen Kilauea gik i udbrud i maj.

Et billede fra Den Internationale Rumstation (ISS) viser orkanen Lane fra rummet. Foto: NASA via AP

Præsident Donald Trump har desuden erklæret nødsituation på øen og sendt sine tanker til den fjerne stat mod vest via Twitter.

- Alle, der befinder sig i orkanen Lanes rute, sørg for at forberede jer, følg rådene fra myndighederne og følg vejrtjenesten for at få opdateringer. Pas godt på jer selv!, skriver han.

På grund af den forestående orkan er alle skoler i Hawaii lukket resten af ugen. Flere skoler bliver brugt som beskyttelseslokaler, men fordi der ikke umiddelbart er plads nok til alle i de beskyttelsesrum, der er til rådighed på øerne, er folk af myndighederne blevet opfordret til at finde steder i deres egne hjem, der er egnet til ly for stormen.

Sandsække bliver fyldt til at hjælpe med at holde vandet ude af folks hjem. Foto: AP

Hawaiis guvernør, David Ige, har opfordret befolkningen til at købe forsyninger til 14 dage, som de skal have med sig, hvis de finder et tilflugtssted.

Det er dog ikke alle i Hawaii, der går i panik over den forestående trussel.

Athena Walsh, der har boet i Hawaii siden 1979, mener kun, det er turister og nytilkomne, der for alvor bekymrer sig over den truende vejrsituation.

- Jeg har set mange orkanvarsler, og så er det en smuk dag. Vi vil ikke bekymre os og stresse over det, siger hun til New York Times.