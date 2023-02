Kaylas dyr er døde efter togulykke: - Noget er galt

Kayla Miller bor få kilometer fra det sted i Ohio, hvor et godstog med kræftfremkaldende kemikalier forulykkede. Hendes dyr er døde, og hendes steddatter blev syg og kunne ikke få vejret. Alligevel er der ingen hjælp at hente

Kayla Miller bor få kilometer fra det sted i Ohio, hvor et godstog med kræftfremkaldende kemikalier forulykkede. Hendes dyr er døde, og hendes steddatter blev syg og kunne ikke få vejret. Alligevel er der ingen hjælp at hente

Seks kilometer syd for East Palestine i Ohio ligger en by så lille, at dens knap 300 indbyggere er i tvivl om, hvorvidt man overhovedet kan kalde Negley en by.

Der er ingen lyskryds, kun en kiosk, en kirke og et mindre byggemarked.

Ved åen, der løber fra den ene by til den anden, leger byens børn sommeren lang. De spiller bold i græsset og bader i vandet.

Eller, det gjorde de. Nu er det slut.

Siden et over 100 vogne langt godstog med kræftfremkaldende kemikalier om bord forulykkede i udkanten af East Palestine 3. februar, har intet i området været, som det plejer.

- Den fremtid, vi havde for en måned siden, er væk. Det samme er vores drømme. Vi aner ikke, om vi skal blive eller flytte. Om vi risikerer at få kræft af at blive, eller om alt er fint, som myndighederne siger, fortæller Kayla Miller fra sin gård i Negley.

Her bor hun med sin mand, tre børn og over 100 dyr. Grise, høns, får, kaniner, hunde og katte.

Kayla Miller frygter, at hendes mand og tre børn bliver alvorligt syge efter togulykken i Ohio.

Huset var egentlig for dyrt for parret, men det var en drøm, der gik i opfyldelse, da de for tre år siden fik mulighed for at købe det og dermed blive naboer til Kayla Millers forældre.

Nu kan deres drøm vise sig at blive deres værste mareridt.

Tusindvis af døde dyr

Kort efter togulykken blev flere hundrede af de i alt 5000 indbyggere i East Palestine evakueret af frygt for, at det letantændelige materiale ville eksplodere og koste menneskeliv.

Brandvæsenet valgte at antænde de enorme mængder af det giftige vinylklorid fra tankvognene og en farveløs, kræftfremkaldende gas, der bruges til at lave pvc-plastik og vinylprodukter med.

Antændelsen fik en stor, sort røgsky til at lægge sig som en dyne over byen, og siden da har indbyggere klaget over hovedpine, kvalme, ondt i halsen, sår, irriterede øjne og svimmelhed.

Samtidig er tusindvis af dyr døde, heriblandt på Kayla Millers gård, hvor to kaniner og to haner er faldet døde om.

Syg steddatter

Myndighederne har testet luftkvaliteten i cirka 500 hjem og taget vandprøver fra søer og vandløb, og ifølge dem er der ikke noget at være bange for.

Men det har Kayla Miller svært ved at tro på.

- De fortæller os, at vandet er fint, men alligevel er der døde fisk i åen. De fortæller os, at luften er ren, men alligevel har jeg en syg steddatter. Så det er ikke fint. Folk bliver syge, og dyrene dør.

- Min steddatter har været nødt til at flytte væk fra os, fordi hun blev så syg. Hver gang, hun gik udenfor, slog hun ud og fik et rødt udslæt op ad halsen og i ansigtet. Hendes lunger føltes, som om de var i brand, fortæller Kayla Miller.

For tre uger siden var familien selvforsørgende med æg, kød og grøntsager. Nu ved de ikke, om den mad, de selv og dyrene spiser, er forurenet.

- Det er frustrerende. Vi har arbejdet meget hårdt for at nå til, hvor vi er, og nu bliver alt revet væk fra os. Det er svært ikke at blive følelsesladet, når vi taler om det. Det var virkelig svært.

- Jeg regnede med, at mine børn skulle vokse op her og ikke have nogen bekymringer, og sådan er det ikke længere. Det er meget skræmmende, siger hun med tårer i øjnene.

Frygter at dø

- Hvordan har de seneste tre uger været?

- Absolut kaos, en masse håbløshed. En masse uvished. Rigtig meget uvished. Det værste har været ikke at vide, hvad vi skal tro på. De fortæller os en ting, men vi ser noget andet, så hvad skal vi gøre?

- Har I overvejet at flytte væk?

- For vores sundheds skyld ville jeg ønske, at vi kunne tage vores ting og flytte, men det er ikke en mulighed. Vi har ikke råd til at flytte. Ingen vil købe vores hus nu, og jeg kan ikke sidde med to lån. Vi har ingen muligheder, vi er tvunget til at blive, også selvom det på længere sigt kan koste os livet.

- Hvilken hjælp får I?

- Ingenting. Absolut ingenting. De har tilbudt at teste vores vand, og det er det. Myndighederne bruger postnumre til at vurdere, hvem der skal have hjælp. Vi bor tættere på ulykkesstedet end flere i East Palestine, som får hjælp, men fordi vi har et andet postnummer, får vi ingen hjælp.

Kayla Miller frygter, at hendes mand og tre børn bliver alvorligt syge efter togulykken i Ohio.

Når man taler med indbyggerne i de berørte områder, er der én ting, der går igen. Kritik af regeringens håndtering af ulykken - og at ingen fra Biden-administrationen har taget sig tid til at besøge byen før nu.

Det her er vores land

Især er borgerne frustrerede over, at Joe Biden i sidste uge rejste til Ukraine for at mødes med præsident Volodymyr Zelenskyj i stedet for at besøge ulykkesstedet her.

- Det er frustrerende. Hvorfor er I her ikke? Hvorfor hjælper I os ikke? Vi giver al mulig hjælp og støtte til andre lande, og det er også vigtigt, men hvad med os selv? Det her er vores land. Vi burde tage os af vores eget land.

- Føler du dig efterladt?

- Absolut. Jeg føler, at vi er tæt på at blive glemt.