Kherson jager kollaboratører: Guvernør vil straffe dem alle

Blot uger efter at Rusland trak sig ud af den sydukrainske by Kherson, jager ukrainske myndigheder kollaboratører, som hjalp russerne.

Ukrainsk politi holder skarpt opsyn med kontrolposter omkring byen, og patruljer går omkring i gaderne.

Betjente beder om identifikation, udspørger borgere og gennemsøger biler.

Håbet er at lægge pres på kollaboratørerne, som de frygter, fortsat leverer information til russerne.

I alt er 130 blevet anholdt i Kherson-regionen som kollaboratører. Det oplyser viceindenrigsminister Jevhenij Jenin.

Den indledende ukrainske eufori efter Khersons befrielse i november har vist sig kortlivet.

- Nogle folk boede her i otte måneder og arbejdede for det russiske regime, siger den regionale guvernør Jaroslav Janusjevytsj.

- Men nu har vi information og dokumenter om hver og en af dem.

- Vores politi ved alt om dem. Hver og en af dem vil blive straffet.

Annonce:

Efter byens befrielse blev plakater, som lovpriste Rusland, hurtigt revet ned af borgerne.

I stedet blev der sat store bannere op, der hylder den ukrainske hær og sejren i Kherson.

På andre skilte opfordres borgere til at hjælpe med at jage kollaboratører.

- Send os information om forrædere her, står der på et af dem.

En QR-kode sender de mulige informanter videre til en app og et telefonnummer.

Der findes flere eksempler på, at myndighederne går kontant til borgere.

Ved en rundkørsel tæt på et industriområde nær vandet spørger en ældre mand ifølge nyhedsbureauet AFP betjente, som tjekker forbipasserende i biler, om de ved, hvor han kan fylde to dunke med vand.

- Så du siger, at du har boet her, men ikke ved, hvor vandstederne er?, spørger en politibetjent tilbage.

For at bevise hvem han er, trækker den ældre mand en gammel fotokopi af sin identifikation frem.

Annonce:

Jagten på kollaboratører finder sted, mens russiske styrker fra den anden side af floden Dnepr fortsætter med artilleri- og missilangreb på byen.

Angrebene rammer blandt andet infrastruktur og boligområder. Flere civile er blevet dræbt de seneste uger.

Nogle borgere mener også, at kollaboratører spiller en rolle her.

- Vores huse er også under beskydning, og jeg tror, at det skyldes, at kollaboratører hjælper med at få ram på vores hjem, siger 35-årige Iryna.