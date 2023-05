Kilde: Nervøse som aldrig før

Ukraine skal ifølge Volodymyr Zelenskyj fremover fejre sejren over Nazityskland 8. maj, som i den vestlige verden, og ikke dagen efter, som Rusland - og dermed Ukraine som tidligere del af Sovjetunionen - har tradition for.



- Det er et oplagt forsøg på at lægge afstand til Rusland og til Sovjetunionen. Der er en fornemmelse af, at Rusland har skamredet hele afslutningen på anden verdenskrig, og at styret meget kynisk bruger den politisk, siger Rusland-ekspert Flemming Splidsboel Hansen.



- Så det er også et forsøg fra ukrainsk side på at koble sig på den vestlige fortolkning. At fejre og markere med os.