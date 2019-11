Kilder: Israel og Islamisk Jihad indgår våbenhvile i Gaza

Der skal være indgået en våbenhvile i Gazastriben efter de seneste dages optrappede angreb, der har dræbt 31 personer.

Det oplyser en højtstående egyptisk embedsmænd under betingelse af anonymitet til nyhedsbureauet AFP.

Våbenhvilen er indgået "som resultat af egyptisk mægling", siger den egyptiske embedsmand.

En anonym kilde fra den militante gruppe Islamisk Jihad bekræfter meldingen overfor AFP.

Våbenhvilen skal være trådt i kraft klokken 04.30 torsdag dansk tid.

Angrebene på tværs af grænsen mellem Israel og Gazastriben blev onsdag optrappet for anden dag i træk, efter at Israel tirsdag havde dræbt en militant leder fra gruppen Islamisk Jihad.

Drabet på Baha Abu al-Atta affødte stærke reaktioner fra palæstinensiske militante. Israel har siden registreret mindst 350 raketangreb fra Gaza.

Men angrebene er også gået den anden vej.

Senest har et luftangreb natten til torsdag dansk tid dræbt seks medlemmer af en palæstinensisk familie i Gazastriben.

Ud over de 31 dræbte er mindst 95 personer blevet såret i forbindelse med de seneste dages angreb. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Det er en af de værste optrapninger i konflikten mellem Israel og Gaza de seneste fem år.

Med våbenhvilen skal palæstinensiske militante have forpligtet sig til at sikre ro og opretholde freden i forbindelse med demonstrationer i Gaza.

Det skriver AFP på baggrund af informationer af den anonyme egyptiske embedsmand.

Ligeledes skal Israel stoppe sine angreb og sørge for, at våbenhvilen overholdes under palæstinensiske demonstrationer.

FN's udsendte til Israel, Nickolay Mladenov, skal onsdag være ankommet til den Egyptiske hovedstad, Kairo. Det oplyser lufthavnspersonale til AFP.

Her skal han angiveligt have deltaget i forhandlinger, der havde til formål at stoppe kampene.

FN og Egypten har også ved tidligere lejligheder stået for at forhandle våbenhviler mellem Israel og militante i Gazastriben.