Kilder: Våbenhvile for Gaza træder i kraft søndag aften

En våbenhvile for Gazastriben vil træde i kraft søndag klokken 20 lokal tid (klokken 19 dansk tid).

Det siger en palæstinensisk embedsmand til Reuters.

Kort forinden oplyste en egyptisk sikkerhedskilde, at egyptiske mæglere har foreslået en våbenhvile, der skal træde i kraft søndag aften.

Israel har sagt ja til det egyptiske forslag, sagde kilden, der nævnte klokken 21 lokal tid (klokken 20 dansk tid) som starttidspunkt for våbenhvilen.

Det er ikke bekræftet af talspersoner fra Israel eller Islamisk Jihad. Det er den militante palæstinensiske gruppe, der har kæmpet i Gaza siden fredag, hvor kampene begyndte.

Begge sider har kun bekræftet, at de er i kontakt med de egyptiske mæglere.

En kilde i Islamisk Jihad siger til nyhedsbureauet AFP, at forhandlinger om våbenhvilen er i gang søndag eftermiddag.

- Modstanden vil ikke stoppe, hvis besættelsesmagtens aggression og forbrydelser ikke stopper, siger kilden med henvisning til Israel.

Lørdag lød meldingen fra en talsmand for Islamisk Jihad, at 'tiden er inde til modstand, ikke våbenhvile'.

Søndag angriber Israel for tredje dag i træk Islamisk Jihads positioner i Gazastriben, mens militante palæstinensere fortsætter med at affyre raketter mod israelsk jord.

Kampene har indtil videre kostet 31 palæstinensere livet og såret 275 andre, oplyser palæstinensiske sundhedsmyndigheder.

Adskillige bygninger i Gazastriben er forvandlet til murbrokker af de israelske luftangreb.

I Israel er to mennesker blevet indlagt på et hospital med skader, efter at palæstinensiske raketter slog ned i Israel.

Tidligt søndag morgen er endnu en militant leder fra Islamisk Jihad blevet dræbt i et israelsk angreb, meddeler Israels hær. Den dræbte, Khaled Mansour, blev ramt i et luftangreb mod byen Rafah.

Den 'øverste ledelse i den militære gren af Islamisk Jihad er blevet neutraliseret', meddeler Israels hær.

139 af Islamisk Jihads positioner er ramt, viser militærets opgørelse.

Siden fredag har militante palæstinensere skudt 470 raketter mod Israel.

Al-Quds-Brigaderne, der er en gren af Islamisk Jihad, hævder at have skudt raketter mod Jerusalem for første gang i den igangværende konflikt.

I den historiske by hylede luftalarmen, mens eksplosioner gav genlyd, da israelsk militær skød raketterne ned.

Yderligere 115 raketter er ikke fløjet over grænsen mod Israel, men er i stedet slået ned i Gazastriben, meddeler den israelske hær.

Den tilføjer, at den har håndfaste beviser for, at en af de raketter, som Islamisk Jihad har affyret, er skyld i adskillige børns død i Jabalia-området i det nordlige Gaza lørdag.

Tidligere søndag sagde Israels premierminister, Yair Lapid, at 'operationen vil fortsætte, så længe det er nødvendigt'. Det var, inden at meldingen om en våbenhvile kom.

Der er tale om de værste kampe i Gaza, siden de to sider i maj sidste år udkæmpede en 11 dage lang krig, der lagde store dele af den palæstinensiske enklave i ruiner.