Kim Jong-un: Atomvåben sikrer fred i Nordkorea for evigt

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, siger, at der aldrig kommer krig i landet igen, fordi Nordkoreas atomvåben beskytter nationen mod udefrakommende trusler.

Det melder landets statslige medier tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Kim Jong-uns udmelding faldt i forbindelse med fejringen af 67 års jubilæet for afslutningen på Koreakrigen 27. juli.

Det oplyser det statslige nyhedsmedie KNCA.

I en tale understreger Kim Jong-un, at Nordkorea har udviklet atomvåben for at kunne forsvare sig selv og opnå 'absolut styrke' til at afværge en ny væbnet konflikt.

- Nu er vi i stand til at forsvare os selv mod enhver form for intensivt pres og militære trusler fra imperialister og fjendtlige styrker, siger Kim Jong-un.

- Takket være vores pålidelige og effektive atom-afskrækkelsesvåben til selvforsvar vil der ikke længere være krig, og vores lands sikkerhed og fremtid vil være sikret for evigt, siger han.

Kim Jong-uns tale kommer, mens USA og Nordkoreas samtaler om en afvæbning af landets atom- og missilprogram er gået helt i stå.

USA's præsident, Donald Trump, og Kim Jong-un mødtes for første gang i Singapore tilbage i 2018, hvilket kortvarigt løftede håbet om, at en eventuel atomtrussel fra Nordkorea måske kunne stoppes.

Men deres andet møde i Vietnam i 2019 førte ikke til mange fremskridt.

Efterfølgende møder mellem de to nationer faldt også fra hinanden.

Nordkorea menes at have mellem 20 og 30 atomsprænghoveder ifølge armscontrol.org.

På trods af Kim Jong-uns løfter om, at Nordkorea ikke skal i krig igen, så er spændingerne mellem Nord- og Sydkorea steget på det seneste.

I midten af juni sprængte Nordkorea et forbindelseskontor til Sydkorea i luften i grænsebyen Kaesong.

Det skete, efter at aktivister i Sydkorea havde sendt flyveblade med kritik af Kim Jong-un ind over grænsen.