Kina affyrer missiler over Taiwan

Konflikten mellem Kina og Taiwan eskalerer dag for dag. Fredag fordømmer Taiwan Kina, efter flere missiler fløj over den taiwanske hovedstad

Torsdag indledte Kina sin største militære øvelse nogensinde nær Taiwan, og det er ikke gået stille for sig.

Ifølge det japanske forsvarsministerium, der holder øje med konflikten, sendte Kina under øvelsen flere aktive missiler mod naboen Taiwan.

Hele fire missiler fløj over den taiwanske hovedstad, Taipei.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Japan er i alt ni missiler sendt mod Taiwans territorium, hvoraf fem skulle være landet i farvandet ud for Taiwan i den eksklusive økonomiske zone (EEZ).

'Ond nabo'

Missilerne fløj højt i atmosfæren og udgjorde ingen umiddelbar trussel, lyder det fra det taiwanske forsvarsministerium.

Men de kinesiske aggressioner har ifølge Japan nu ramt et hidtil uset niveau, og Japan opfordrer nu til et diplomatisk modsvar.

Efter missil-øvelsen kaldte Taiwans leder, Su Tseng-chang, Kina for en 'ond nabo, der demonstrerer sin magt ved vores dørtrin', dog uden at referere direkte til øvelsen, skriver Reuters.

Tidligere på ugen landede Nancy Pelosi i Taiwan.

Roser Taiwan

Den kinesiske militærøvelse kommer, efter den amerikanske toppolitiker Nancy Pelosi tirsdag besøgte Taiwan med en amerikansk delegation for at markere USA's solidaritet med Taiwan.

Herefter har hun også været på besøg i Singapore og Japan.

Efter et møde med den japanske premierminister fredag understregede Pelosi, at turen ikke har haft til formål at skabe forstyrrelser i regionen.

- VI har fra starten sagt, at vores repræsentation her ikke handler om at ændre status quo i Taiwan eller resten af regionen, sagde hun ifølge Reuters.

Hun understregede samtidig, at USA's venskab med Taiwan er stærkt, hvilket ikke behager den kinesiske regering.