Kina er dybt bekymret over ukontrollerbar konflikt i Ukraine

Kina er 'dybt bekymret' over konflikten i Ukraine, som ifølge kineserne risikerer at 'komme ud af kontrol'.

Det siger Kinas udenrigsminister, Qin Gang, på en konference om global sikkerhed i Beijing tirsdag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Kina har forsøgt at positionere sig som en neutral part i krigen i Ukraine, samtidig med at landet ønsker at bevare sit tætte forhold til Rusland, som er en strategisk vigtig allieret.

- Det er næsten et år siden, at krisen i Ukraine eskalerede, siger Qin Gang ifølge AFP.

Fredag den 24. februar er det et år siden, at Rusland invaderede Ukraine.

- Kina er dybt bekymret over, at konflikten intensiveres og endda kommer ud af kontrol, siger han.

Qin opfordrer 'de berørte lande til så hurtigt som muligt at stoppe med at bære brænde til bålet og stoppe med at skyde skylden på Kina'.

I et interview på amerikansk tv søndag beskyldte USA's udenrigsminister, Antony Blinken, Kina for at overveje at sælge våben til Rusland til brug i krigen i Ukraine. En påstand, som Kina har afvist.

På tirsdagens konference siger Qin Gang, at Kina vil 'samarbejde med det internationale samfund for at fremme dialog, adressere alle parters bekymringer og søge fælles sikkerhed'.

Kinas topdiplomat Wang Yi deltog lørdag på en sikkerhedskonference i München i Tyskland.

Her sagde han blandt andet, at hvad angår krigen i Ukraine, er Beijing imod angreb på atomkraftværker og brugen af kemiske våben.

Wang er i disse dage på rundtur i Europa. Sidste stop på hans tur er den russiske hovedstad, Moskva.

Kreml oplyste mandag ifølge det russiske nyhedsbureau Tass, at Wang muligvis skal mødes med præsident Vladimir Putin under sit besøg.

Tidligt tirsdag morgen dansk tid skriver Tass, at Wang Yi efter planen ankommer til Moskva tirsdag eftermiddag.