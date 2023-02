Kina er stærkt utilfreds med USA's nedskydning af luftballon

Kina udtrykker stærk utilfredshed med USA's nedskydning af en kinesisk luftballon over det sydøstlige USA lørdag.

Det oplyser det kinesiske udenrigsministerium søndag.

I en udtalelse oplyser ministeriet, at Kina er stærkt imod USA's beslutning om at bruge magt til at angribe dets luftskib.

Samtidig hævdes det, at embedsmænd i USA havde sagt, at luftballonen ikke udgjorde nogen militær trussel.

- Under disse omstændigheder er det klart, at reaktionen med brug af væbnet magt er overdreven og et alvorligt brud på international praksis, skriver ministeriet ifølge The New York Times.

- Kina forbeholder sig retten til at komme med et svar, tilføjes det.

Udtalelsen kommer, efter at et amerikansk jagerfly lørdag eftermiddag skød luftballonen ned over Atlanterhavet ud for delstaten South Carolinas kyst.

Nedskydningen skete på ordre fra præsident Joe Biden.

Allerede onsdag gav han ordre til, at luftballonen skulle skydes ned, så snart det var muligt, uden at der ville være en risiko for mennesker på landjorden.

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, mener, at 'Kina brugte ballonen til at overvåge strategisk vigtige steder på USA's kontinent.'

- Luftballonen var en del af en flåde af luftballoner, som spionerede over fem kontinenter, siger en højtstående kilde i Pentagon til Reuters.

Luftballonen bevægede sig ind i amerikansk luftrum i delstaten Alaska den 28. januar og var over Canada den 30. januar, hvorefter den fløj ind over USA igen, oplyser Pentagon.

Det amerikanske militær skal efter nedskydningen forsøge at bjærge det tekniske udstyr, der var om bord på luftballonen. Det kan dokumentere, hvad den blev anvendt til. Vragdele fra ballonen ligger nu spredt i havet.

Kina selv hævder, at det var en civil vejrballon, som var blæst ud af kurs.

- Luftskibet er fra Kina. Det er et civilt luftskib, der bruges til forskning, primært til meteorologisk formål, oplyste det kinesiske udenrigsministerium i en udtalelse fredag.

- Fra kinesisk side beklager man luftskibets utilsigtede indtræden i USA's luftrum som følge af force majeure.

Force majeure er et udtryk for en handling, der ligger uden for menneskelig kontrol.

Endnu en kinesisk luftballon, som USA formoder anvendes til overvågning, er blevet spottet over Latinamerika.