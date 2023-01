Kina foretager kampøvelser omkring Taiwan

Kinas militær har foretaget kampøvelser omkring Taiwan søndag.

Det oplyser det kinesiske militær ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er ifølge mediet anden gang på en måned, at der foretages den slags øvelser omkring øen, hvor situationen for tiden er højspændt.

I alt har Taiwans forsvarsministerium registreret 57 kinesiske fly. Af dem er 28 fløjet ind i Taiwans luftforsvarszone.

Målet med øvelserne var at teste kampevner og 'på resolut vis give et modsvar til provokerende handlinger fra eksterne styrker og Taiwans separatiststyrker'. Det skriver den kinesiske hær i en kort meddelelse.

Torsdag sejlede et amerikansk krigsskib gennem Taiwanstrædet. Det skete som led i det, som USA kalder rutinemæssig aktivitet, mens gennemsejlingen førte til vrede hos Kina.

En luftforsvarszone er ikke det samme som et lands luftrum.

Taiwans luftforsvarszone er væsentligt større end luftrummet og overlapper også med Kinas luftforsvarszone.

Det er et område, hvor udenlandske fly identificeres og overvåges på grund af nationale sikkerhedsinteresser. Lande kan således på egen hånd erklære, at et område hører til zonen.

Markerer utilfredshed

Kinesiske militærflyvninger ind i den taiwanske zone plejede at være sjældne. Men de er over en årrække blevet mere og mere hyppige. De udføres blandt andet for at markere kinesisk utilfredshed.

Kina fastholder, at Taiwan er en del af det kinesiske rige, mens det demokratisk ledede Taiwan agerer som en selvstændig nation.

Den tidligere danske statsminister og Nato-generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, besøgte sidste uge Taiwan.

Her sagde han, at det skal stå klart for Kina, at det får alvorlige økonomiske konsekvenser, hvis landet griber ind i Taiwan.

- Ethvert forsøg fra Kina på at ændre status quo i Taiwan ved magt bør føre til en samlet respons, og det skal vi gøre tydeligt for Kina nu, sagde Fogh ifølge Reuters.

Det var i rollen som formand for organisationen Alliance of Democracies, at Fogh besøgte Taiwan. Han repræsenterede altså ikke det officielle Danmark.