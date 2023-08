Kina frygter smittespredning fra døde dyr efter uvejr

Både mennesker og bygninger har lidt overlast under den seneste tids voldsomme regnvejr i Kina, som blandt andet har ramt hovedstaden Beijing.

Også adskillelige landbrugsdyr er døde. Det har fået myndighederne til at frygte, at sygdomme opstået i dyr spreder sig.

I millionbyen har oversvømmelser kostet mindst 33 personer livet. Derudover savnes 18, skriver mediet Beijing Daily ifølge Reuters.

Tallene blev opgjort tirsdag.

59.000 hjem er kollapset og er ubeboelige som følge af regnvejret og oversvømmelserne, mens yderligere 147.000 boliger er blevet svært beskadiget, skriver Beijing Daily.

Det er tyfonen Doksuri, der er har bragt usædvanligt store mængder regn med sig til Kina. Doksuri ramte det kinesiske fastland 28. juli.

Uvejret har givet Kina det kraftigste regnvejr, der er målt i de 140 år, landet har lavet meteorologiske målinger.

Nogle byer kæmper med at genoprette adgangen til rent drikkevand.

Fra landets landbrugsminister, Tang Renjian, lyder det, at der bør indføres tiltag som kan sikre kontrol med sygdomsudbrud fra døde dyr og insekter.

Især landsbrug i Hebei-provinsen er hårdt ramt med meldinger om utallige grise og får, der er døde i oversvømmelserne.

- Landbrugsmyndigheder på alle niveauer bør præcist adressere katastrofesituationen hos landmændene og hjælpe de berørte landbrug med at løse de praktiske udfordringer - og forhindre at ulykken skaber fattigdom eller sender nogle tilbage til fattigdom, siger Tangi en udtalelse, der er offentliggjort på ministeriets hjemmeside.

I Zhuozhou, en af de værst ramte byer i provinsen, har arbejdere i beskyttelsesdragter desinficeret områder for at undgå, at smitte spredes, skriver det statsstyrede nyhedsbureau Xinhua.