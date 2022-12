Kina og Rusland spøger i Sydkorea: - De vil trække nogle streger i sandet

To kinesiske bombefly og seks russiske militærfly fløj faretruende tæt på Sydkorea onsdag morgen. En tendens, der vil fortsætte, udtaler ekspert

Sværmen af fly fløj onsdag ind i Sydkoreas identifikationszone, inden de forlod den igen - for blot at vende tilbage nogle timer senere.

Det skriver The Guardian, som citerer det sydkoreanske militær.

Fælles front

Andreas Forsby, seniorforsker i Kinas udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier, peger særligt på, at Kina og Rusland har intensiveret deres strategiske samarbejde de senere år, og at det også i stigende grad omfatter det militære område.

- Set fra et russisk og kinesisk perspektiv, så er de vestlige lande med USA i spidsen i gang med at omforme det sikkerhedspolitiske landskab i hele regionen. Derfor markerer de deres utilfredshed med udviklingen ved at trække nogle streger i sandet, udtaler han til Ekstra Bladet.

At Rusland og Kina nu foretager 'fælles manifestationer' skyldes ifølge Forsby, at Vesten etablerer sig i både de russiske og kinesiske nærområder.

Stigende spændinger

Blandt andet Taiwan, som Biden har lovet at støtte op om i tilfælde af en væbnet konflikt med Kina. Men også mod vest har Putin talt dunder mod Nato's ekspansion mod øst, som senest kulminerede med finsk og svensk optagelse i Nato-samarbejdet.

- De fælles russisk-kinesiske luftpatruljeringer har fundet sted i flere år, og der har været adskillige episoder af lignende art. I 2019 affyrede sydkoreanske jagerfly endda varselsskud, da kinesiske og russiske fly tilsyneladende krænkede Sydkoreas territorielle luftrum.

- Det er efter alt at dømme en udviklingstendens, der vil fortsætte, set i lyset af de stigende geopolitiske spændinger og militariseringen i regionen, siger Forsby.