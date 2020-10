Kinas præsident: - Gør jer klar til krig

Konflikter med Indien, USA og Taiwan har medført, at Kina er i højeste beredskab

Brug al energi på at gøre jer klar til krig.

Det var budskabet fra Kinas præsident Xi Jinping, da han torsdag besøgte en militærbase i den sydlige Guandong-provins.

Under sin inspektion af Folkets Befrielseshær, som den kinesiske hær hedder, bad han ifølge det statslige nyhedsbureau Xinhua soldaterne om at være 'i højeste beredskab'.

Xi Jinping har flere gange mødtes med USA's præsident, Donald Trump. Foto: Carlos Barria/Ritzau Scanpix

Kinas 67-årige præsident er presset på flere fronter. Både af mindre konflikter i nærområdet i Sydøstasien, men også af stormagtskonflikter med Indien og USA.

Især Kinas indblanding i Hongkong har skabt vrede i USA, der også tordner mod styret i Beijing grundet situationen med Taiwan, som Kina ønsker at gøre til en del af verdens folkerigeste nation.

- Brug al jeres energi og fokus på at gøre jer klar til krig. Forbliv absolut loyale, absolut rene og absolut pålidelige, sagde Xi Jinping til sine tropper på militærbasen til Xinhua ifølge CNN.

Senest har USA lovet at levere våbensystemer til Taiwan. Det mødte skarp kritik fra Kinas udenrigsminister, Zhao Lijian. Som modsvar har Beijing mandag sendt næsten 40 krigsfly på vingerne tæt på Taiwan.

Xi Jinping har ifølge CNN flere gange truet med at bruge sit militær til at knuse drømmen om et selvstændigt Taiwan.

Kina har med mere end to millioner soldater verdens største hær. Foto: Ng Han Guan/Ritzau Scanpix

To af verdens største nationer er ligeledes på kollisionskurs.

Indien og Kina har i snart 60 år været i en bitter strid om grænseområdet i den østlige Kashmir-region Ladakh ved Himalaya-bjergene.

Men i juni udbrød der regulære kampe mellem grænsevagter fra begge sider. Mindst 20 indiske soldater blev ifølge regeringen i Delhi dræbt med knive og andre våben, mens det rapporteres, at 43 kinesiske soldater mistede livet. Det tal er dog ikke bekræftet af styret i Beijing.

Det er første gang i 45 år, at soldater mister livet i kamphandlinger i området, der i 1993 blev delt mellem de to atommagter ved oprettelsen af den såkaldte grænse kaldet 'Line of Actual Control'.

Konflikten medfører fortsat, at de to stormagter har stort militæropbud langs den grænse.

