Klimaaktivister stormer tysk vicekanslers kontor

Tyske klimaaktivister har torsdag besat økonomiminister og vicekansler Robert Habecks kontor i den nordtyske by Flensburg.

Klimaaktivisterne anklager Habeck og hans regeringsparti, De Grønne, for at svigte miljø og klima.

Partiet har ændret holdning til kulenergi.

- Ingen slipper så let fra ansvaret, skriver netværket Ende Gelände på Twitter.

Også i delstaten Nordrhein-Westfalen har omkring 30 aktivister besat De Grønnes partikontor.

I storbyen Leipzig, der ligger i delstaten Sachsen, er vinduerne i De Grønnes partihovedkontor blevet knust af sten.

De Grønne gik til valg på et løfte om at udfase brugen af kul frem mod 2030.

Men krigen i Ukraine og den energikrise, der ramte Europa som følge af Ruslands invasion, fik De Grønne til at ændre holdning og tillade fortsat kulenergi.

Aktivister holder en røgbombe ud af et vindue i en bygning i landsbyen Lützerath i det vestlige Tyskland, som politiet er i færd med at evakuere torsdag. Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Ende Gelände mener, at den beslutning, som Habeck har været med til at træffe, er i strid med Parisaftalen. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- De Grønne har dermed endnu en gang svigtet sine egne idealer, skriver gruppen.

Vrede klimaaktivister har i månedsvis belejret den lille landsby Lützerath, som er blevet den seneste kampplads mellem klimaforkæmpere og myndigheder.

Årsagen er, at den tyske regering har besluttet sig for at udvide den nærliggende kulmine, Garzweiler. Det betyder, at Lützerath skal jævnes med jorden.

Det tyske politi har flere gange forgæves bedt aktivisterne forlade stedet.

Onsdag rykkede politiet ind på området ved Lützerath og begyndte at fjerne de aktivister, der er samlet i den forladte landsby.

Det er en operation, der kan tage flere uger.

Lørdag er der indkaldt til stor demonstration. Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg skriver på Twitter, at hun vil slutte sig til aktivisterne i Lützerath den dag.