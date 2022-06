Klimaforskere advarer om fremtid med ekstreme hedebølger

En ekstrem hedebølge i Indien og Pakistan tidligere i år var et glimt af regionens fremtid, siger klimaforskere i et nyt studie.

Forskergruppen World Weather Attribution siger, at klimaforandringer har gjort langvarige, ødelæggende hedebølger i Indien og Pakistan mere sandsynlige fremover.

Forskerne henviser til en hedebølge i det sydlige Asien, hvor Indien i marts havde de varmeste temperaturer nogensinde (op mod 50 grader Celsius), siden temperaturmålinger begyndte for 122 år siden.

Marts blev samtidig en ekstrem tør måned, hvor mængden af regn var 62 procent under det normale i Pakistan og 71 procent under det normale i Indien.

- Hedebølger er ikke så usædvanlige i regionen forud for monsunen, men så høje temperaturer tidligt på året med langt mindre nedbør end normalt har haft ødelæggende følger for den offentlige sundhed og for landbruget.

Hedebølgen bidrog til at sænke vandstanden i Pakistans vigtigste flod, Indus, med 65 procent, og førte til strømafbrydelser i dele af Indien. En gletsjer i Pakistan kollapsede og førte til oversvømmelser, mens der udbrød naturbrande i Indien.

Hvededyrkning i Indien blev ødelagt af varmen, hvilket førte til eksportforbud i en tid, hvor krigen i Ukraine har ført til en fødevarekrise.

Hvis verden bliver to grader varmere end i førindustriel tid, kan hedebølger som denne indtræffe hvert femte år, siger klimaforskeren Arpita Mondal ved Indian Institute of Technology i Mumbai til nyhedsbureauet AP.

– Det vi har set her, er et tegn på det, som kommer, siger hun.

Det britiske meteorologiske institut siger hedebølger som denne bliver 100 gange mere sandsynlige på grund af klimaændringer, og formentligt vil indtræffe hvert tredje år.

Børn og ældre er de mest sårbare under voldsomme hedebølger, men også de fattige i slumområder rammes særlig hårdt, da de typisk står uden muligheder for afkøling og ofte har dårlig adgang til vand.