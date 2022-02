Knud Brix om skudsårede journalister: - Den ene er opereret

To af Ekstra Bladets journalister i Ukraine, Stefan Weichert og Emil Filtenborg, blev lørdag ramt af skud i Ukraine. Begge er uden for livsfare.

- Den ene har været på operationsbordet, fortæller Knud Brix, der fortæller, at man har været i kontakt med både Stefan Weichert og Emil Filtenborg. De er begge uden for livsfare.

- Vi er meget taknemmelige for, at det ikke gik værre, end det gjorde. De er professionelle folk, der kender området godt. De har været uheldige og været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, fortæller Ekstra Bladets chefredaktør.

Nu arbejder Ekstra Bladet på at få de to journalister ud af området. Der har været planer om at flytte dem til et sikrere område i løbet af i dag, men det kunne ikke nåes inden mørkets frembrud, og derfor har man valgt at vente til et senere tidspunkt.

- Vi har et eksternt sikkerhedsfirma til at hjælpe os med at få Stefan og Emil ud. Det er selvfølgelig vores første prioritet lige nu, fortæller Knud Brix.

Episoden understreger, hvor farligt der er i Ukraine lige nu.

- Derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at vi bliver ved med at rapportere derfra på trods af den her episode, siger Knud Brix.

