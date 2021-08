Kofod bekræfter: Samarbejder med Pakistan om evakuering

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) bekræfter mandag tidlig aften til Ritzau, at Danmark samarbejder med Pakistan om at evakuere fra Afghanistan.

Det sker i en skriftlig kommentar til nyhedsbureauet.

- Jeg vil gerne bekræfte, at jeg har haft en god og meget konstruktiv drøftelse med min pakistanske kollega, og at vi er i tæt og løbende kontakt med de pakistanske myndigheder om situationen i Afghanistan, udtaler han.

- Jeg kommer ikke til at gå i nærmere detaljer, men jeg er glad for, at vi med Pakistan har vi fået etableret en meget operationel ramme om vores arbejde med at evakuere ud af Afghanistan. Det er et samarbejde vi selvsagt sætter stor pris på fra dansk side.

431 skal hjælpes ud

Et politisk flertal i Folketinget besluttede i sidste uge, at Danmark skal hjemtage en række afghanske personer, som har arbejdet for den danske stat i Afghanistan og derfor frygter for repressalier fra Taliban.

Men på et møde med pressen foran Amalienborg mandag ønskede Mette Frederiksen ikke at svare på, om hun anser det for realistisk at få alle de mennesker ud, som Danmark ønsker at evakuere.

Hun henviste til, at kræfterne skal bruges til at håndtere den akutte situation.

- Det er rigtige menneskers rigtige liv, der står på spil lige nu, så vi kommer ikke til at kunne gå i detaljer. Men vi arbejder fortsat, sagde hun og kaldte udviklingen i Afghanistan for 'en katastrofe'.

Tidligere mandag meldte Pakistans udenrigsminister, Shah Mahmood Qureshi, ud på Twitter, at 431 afghanere, der har arbejdet for den danske regering, skal evakueres med hjælp fra Pakistan.

Det er dette samarbejde, den danske udenrigsminister nu bekræfter, omend det fortsat er uvist, nøjagtig hvordan de to lande samarbejder om evakueringen.