Kofod og kolleger udvandrer fra russiske taler i FN

En lang række diplomater udvandrede tirsdag, da Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, tog ordet ved to FN-møder i schweiziske Genève.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Blandt diplomaterne var den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S). Han deltog i et møde i FN's Menneskerettighedsråd.

Kofod og flere andre diplomater begyndte at udvandre, da Lavrov tonede frem på skærmen i en forhåndsoptaget tv-tale.

- Fælles diplomatisk udvandring sammen med Ukraines udenrigsministerium og EU-kolleger under Ruslands udtalelse, skriver Kofod på Twitter.

Rusland bærer ansvaret

På et billede, som Kofod har lagt på Twitter, kan dele af udvandringen ses.

- Rusland bærer det fulde ansvar for den aggressive krig mod Ukraine. Vi må slå tilbage mod Ruslands misinformation og beskytte menneskerettighederne, skriver udenrigsministeren.

Den ukrainske FN-ambassadør Yevheniia Filipenko stod i spidsen for udvandringen og takkede for opbakningen fra kollegerne.

- Tusind tak for denne fantastiske støtte til ukrainerne, der kæmper for deres selvstændighed, siger hun tirsdag efter udvandringen.

Få blev hængende

Inden den fælles udvandring i menneskerettighedsrådet havde flere diplomater udvandret fra et møde om våbennedrustning. Det skete ligeledes, da en optaget Lavrov-tale blev afspillet i salen.

I talen anklagede Lavrov ukrainerne for at stå bag den igangværende krise. Han hævdede blandt andet, at Ukraine forsøger at etablere atomvåben.

- Jeg forsikrer jer om, at Rusland er et ansvarligt medlem af det internationale samfund. Vi tager alle forhåndsregler for at undgå, at der dukker atomvåben og andre lignende teknologier op i Ukraine, siger Lavrov.

Mens Lavrovs tv-tale fortsatte i salen, samlede de udvandrede diplomater sig om et ukrainsk flag uden for salen og klappede højlydt. Det skriver AFP.

Kun få ambassadører fra lande som Syrien, Tunesien, Venezuela og Yemen blev hængende i salen for at høre Lavrovs tale.