Kofod om lig i gaderne i ukrainsk by: Rædselsfuld brutalitet

Politikere er rystede over oplysninger om russiske henrettelser. Tænk, før du deler billeder, siger Røde Kors

Billeder fra weekenden af lig i gaderne i den ukrainske by Butja får søndag flere danske politikere til at reagere.

Flere billeder viser lig, hvoraf nogle har hænderne bundet på ryggen og hovedet tildækket.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) skriver på det sociale medie Twitter, at det er 'forfærdelige' meldinger, som kommer fra Butja.

- Dem, der er ansvarlige, skal stilles til ansvar for deres rædselsfulde brutalitet, skriver han.

Samtidig skriver udenrigsministeren, at han fuldt ud støtter Den Internationale Krigsforbryderdomstols undersøgelser af krigsforbrydelser i Ukraine.

Artiklen fortsætter efter videoen, der indeholder voldsomme billeder.

Advarsel: Voldsomme billeder - Udenrigsministeren henviser til billederne fra Butja, hvor døde civile er efterladt i gaderne.

Også Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, 'fordømmer handlingerne'.

- Forfærdige billeder fra Butja af drab på civile. De ansvarlige for disse krigsforbrydelser skal for en domstol. Vi kommer ikke til at glemme, siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) stemmer i med forargelse over meldingerne.

- Putins (Vladimir Putin, Ruslands præsident, red.) modbydeligheder uden grænser! Han troede, han kunne splitte EU og Nato.

- Han har fået det modsatte: Mere sammenhold i Europa. Et langt stærkere Nato. Mere solidaritet og støtte til Ukraine. En stærkere vilje til at stoppe ham, skriver forsvarsministeren på Twitter.

Meldingerne fra Butja er kommet, efter at byen tilsyneladende er kommet tilbage på ukrainske hænder. I flere uger har russiske styrker ellers kontrolleret byen.

De døde civile i gaderne er ikke dokumenteret som krigsforbrydelser af uafhængige kilder.

Men indbyggere siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at døde civile i gaderne er blevet dræbt af russiske soldater i løbet af invasionen.

Anders Ladekarl, der er generalsekretær i Røde Kors, opfordrer på Twitter alle til at tænke sig om, før man deler billeder fra byen.

- Lige nu cirkulerer der frygtelige billeder af dræbte mennesker i Butja. Tænk dig om, før du deler eller søger. Kan være stærkt traumatiserende.

- Ofrene vil ikke blive glemt! Tak, skriver han.