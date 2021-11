Kofod til danskere i Etiopien: Rejs hjem mens tid er

Udenrigsministeriet opfordrer danskere til at forlade Etiopien, mens 'der stadig er tid'.

Det skriver udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på Twitter.

- Tilpasser ambassadens bemanding i lyset af sikkerhedssituationen. Følger den dybt bekymrende situation tæt, lyder det videre.

Udenrigsministeriets Borgerservice supplerer med, at man bør forlade landet, 'mens der er kommercielle fly', lyder det på Twitter.

Torsdag frarådede ministeriet alle rejser til Etiopien.

På daværende tidspunkt var der 70 personer i landet, som var tilmeldt Udenrigsministeriets danskerliste. Lørdag eftermiddag meddeler Udenrigsministeriet, at der står 105 personer på listen.

Da det er frivilligt at tilmelde sig listen, er det dog uvist, præcist hvor mange danskere der reelt befinder sig i landet.

Der var fredag ikke kommet deciderede opfordringer fra danske myndigheder om at forlade landet.

Men lørdag formiddag oplyste Udenrigsministeriet før Kofods opslag på Twitter, at der var overvejelser om at tilpasse ambassadens bemanding.

- Der er i øjeblikket ingen planer om at evakuere eller flytte selve ambassaden eller ambassadøren til Kenya. Det er fortsat muligt at opholde sig og arbejde i Addis Abeba, hvor ambassaden er lokaliseret.

- Det kan dog ændre sig hurtigt, lød det i et skriftligt svar.

Etiopiens regering indførte tirsdag undtagelsestilstand i hele landet. Men det er særligt den nordlige Tigray-provins, der det seneste år har været plaget af krig.

Krigen udkæmpes med 'ekstrem brutalitet', og der foregår grusomme drab og voldtægter af mødre foran deres børn. Det skrev FN i en rapport onsdag.

Krigen startede i november sidste år. Premierminister Abiy Ahmed sendte styrker til Tigray for at nedkæmpe og afvæbne Tigrayfolkets Befrielsesfront (TPLF).

Fredag lød det, at ni grupperinger er gået sammen for at få afsat premierministerens regering - om nødvendigt med magt.

Med i den nye alliance er blandt andet TPLF.

Tidligere på ugen blev borgere i Addis Abeba af lokale myndigheder bedt om at registrere deres våben. De skulle samtidig gøre sig klar til at forsvare deres lokalområde.

Krigen har kostet tusindvis af etiopiere livet og har drevet hundredtusinder på flugt. Dele af landet er ifølge FN i en tilstand, der ligner hungersnød.